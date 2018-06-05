Россияне боятся не дожить до пенсии при повышении пенсионного возраста

Большинство жителей России (82%) выступают против повышения пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). Предложение правительства РФ отсрочить выход на пенсию поддерживают лишь 6% россиян.

Более трети противников отсрочки выхода за заслуженный отдых (34%) признались, что испытывают страх не дожить до выхода на заслуженный отдых, 14% говорят, что у пожилых людей много проблем со здоровьем, еще 8% указывают, что граждане в пожилом возрасте должны отдыхать, а не работать «слишком долго», 7% россиян считают, что у пожилых людей возникнут проблемы с трудоустройством.

Почти пятая часть респондентов (19%) объясняет повышение пенсионного возраста стремлением правительства найти деньги на выплату пенсий, 16% полагают, что власти хотят повысить пенсионный возраст, поскольку не желают тратить деньги на выплату пенсий, 11% опрошенных указывают, что повышение пенсионного возраста пополнит бюджет.

Сторонники повышения пенсионного возраста считают, что пенсионная реформа поможет решить проблемы с выплатой пенсий. Кроме того, у пожилых людей появится возможность зарабатывать прибавку к пенсии.

Между тем, отвечая на вопрос о конкретных моделях вероятной пенсионной реформы, почти треть россиян (27-28%) заявила, что сейчас и мужчины, и женщины выходят на пенсию слишком поздно. Впрочем, большинство жителей РФ (62-63%) считает, что мужчины должны выходить на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет – именно так происходит сегодня. В опросе ФОМ участвовали 1,5 тыс. человек из разных регионов РФ.

Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил, что кабмин в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по повышению возраста выхода на пенсию. Необходимость этого он обосновал повышением продолжительности жизни в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что реформа пенсионной системы в РФ может начаться уже в 2019 году. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов уточнил, что правительство все еще обсуждает вопрос об этапах и скорости повышения пенсионного возраста. Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. Согласно сценарию Минтруда, возраст выхода на пенсию для женщин необходимо поднять до 60 лет, для мужчин – до 65 лет.

Тем временем, в регионах растет недовольство по поводу будущей пенсионной реформы. В частности, в заксобрании Новосибирской области создана рабочая группа для выработки позиции регионального парламента к планам правительства РФ повысить пенсионный возраст. Зампред комитета заксобрания по соцполитике Александр Козлов ранее сообщил об обращениях жителей региона к депутатам областного парламента с призывом не допустить принятия закона о повышении пенсионного возраста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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