«Нет здоровья, сил и возможности работать»: 9 россиян из 10 против повышения пенсионного возраста

Очередной социологический опрос показал отрицательное отношение россиян к затеянной правительством России пенсионной реформе, предусматривающей повышение пенсионного возраста. Как выяснили специалисты «Левада-центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, из них 70% – резко отрицательно. Поддержали пенсионную реформу лишь 8% респондентов, следует из данных опроса.

При этом 87% и 84% россиян считают оптимальным нынешний возраст выхода на пенсию для мужчин (в 60 лет) и для женщин (в 55 лет) соответственно.

78% опрошенных сочли неправильным, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется в зависимости от уровня инфляции. Более того 85% респондентов считают неправильным лишать пенсионных выплат работающих пенсионеров.

После выхода на заслуженный отдых продолжает работать в настоящее время лишь каждый четвертый участник опроса, и примерно столько же работали в прошлом (24%). Половина (51%) прекращала работать по достижению пенсионного возраста.

Среди основных причин, заставивших россиян отказаться от работы по достижении пенсионного возраста, – обострение проблем со здоровьем и усталость (58%), семейные обстоятельства (15%). 14% участников опроса сообщили, что были уволены и не смогли найти другую работу. Еще 11% заявили, что прекратили трудовую деятельность из-за нежелания работать и стремления сменить образ жизни. Только 7% респондентов назвали в качестве причины достаточный размер пенсии, который позволял уйти на заслуженный отдых.

Россияне, которые продолжили работать по достижении пенсионного возраста, пошли на такой шаг из-за нежелания терять заработок (43%), плана накопить деньги, чтобы больше не работать (22%). Почти столько же (22%) объяснили свое решение тем, что им нравится их работа, а 15% признались, что не хотели менять образ жизни и болтаться без дела.

Из тех участников опроса, которым еще только предстоит выйти на пенсию, 44% заявили, что собираются продолжать работать по достижении пенсионного возраста, 28% признались, что не намерены трудиться. Затруднились с ответом 28%.

Минимально необходимый размер пенсии россияне оценили в среднем в 26 тыс. 196 рублей, что вдвое больше выплаты, которую пенсионеры в среднем получают в настоящее время (13 тыс. 266 рублей). 78% пенсионеров признались, что пенсия является для них основным источником средств существования. Лишь 15% назвали главным источников зарплату и другие доходы от трудовой деятельности.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что в 2024 году средняя пенсия будет составлять порядка 20 тыс. рублей – и только при условии проведения пенсионной реформы. Ранее власти сообщали, что средний размер пенсии в 2019 году вырастет на 1 тыс. рублей – до 15,4 тыс. рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.18

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