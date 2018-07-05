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Четверг, 5 июля 2018, 20:27 мск

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А куда деваться? Крымский парламент дружно одобрил крайне непопулярную пенсионную реформу

Госсовет Крыма поддержал повышение пенсионного возраста для жителей России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты парламента республики одобрили проект соответствующего федерального закона на внеочередном заседании.

Документ в Госдуму был внесен правительством РФ и предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63.

Ранее концепцию законопроекта поддержал президиум Госсовета республики. Тогда председатель регионального парламента Владимир Константинов назвал главной целью реформы правительства Медведева повышение пенсий и развитие экономики.

Напомним, согласно данным специалистов «Левада-центра», 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно. 87% и 84% россиян считают оптимальным текущий возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.07.18

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