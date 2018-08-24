Севастопольцы требуют референдум

Жители Севастополя требуют провести всероссийский референдум, на котором граждане России смогут высказать мнение о непопулярной реформе по увеличению пенсионного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зарегистрированная в Севастополе региональная подгруппа инициативной группы предложила вынести на обсуждение вопрос «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?».

По данным инициатора создания подгруппы, лидера общественной инициативы «Наш Севастополь» Олега Гасанова, такой же вопрос предложили вынести на обсуждение еще в 20 субъектах России, где тоже созданы региональные подгруппы. Законодательство предполагает, что для организации всероссийского референдума необходима регистрация инициативных групп в более 50% субъектах России. После чего за референдум должно высказаться не менее 2 миллионов жителей РФ, предоставив свои подписи, – не более 50 тысяч от каждого региона.

«По нашим предположениям, в Севастополе – это порядка 7 тысячи подписей в поддержку референдума. У нас нет никаких сомнений в том, что мы эти подписи соберем, что позволит провести референдум», – рассказал РИА «Новый День» Олег Гасанов.

По словам активиста, в региональную подгруппу вошли представители различных политических партий и других организаций, которых Гасанов обозначил как «лидеры общественного мнения» Севастополя. И хотя позиция группы «открыты для всех», некоторые политические силы решили действовать самостоятельно.

«По имеющейся у нас информации, 20 августа, когда мы уже подали документы на регистрацию, собрание провели представители еще одной региональной подгруппы. Там в большей степени участники собрались по принципу приверженности КПРФ. И насколько я знаю, они тоже подали документы в Севастопольскую городскую избирательную комиссию для регистрации. По имеющейся у меня информации, представитель КПРФ предпринимал определенные действия, чтобы заблокировать регистрацию нашей подгруппы. Но, тем не менее, я считаю, что Севастопольская городская избирательная комиссия приняла единственное правильное и законное решение о нашей регистрации», – сказал Олег Гасанов.

Между тем общественники, вошедшие в состав региональной подгруппы, недовольны позицией политиков, которые представляют интересы севастопольцев в органах власти разного уровня.

«Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников поддержал пенсионную реформу. Депутат Государственной Думы от города Севастополя Дмитрий Белик проголосовал за нее. Ни первый, ни второй представитель партии большинства не поинтересовались у народа, как им действовать. Но они же депутаты, люди им доверили свои голоса! Не было проведено никаких рабочих встреч, ни совещаний с людьми», – посетовала председатель СРОО «Севастопольские мамы», член региональной подгруппы по проведению референдума Елена Голубева.

Как уже сообщал «Новый День», реформа предложенная правительством Дмитрия Медведева предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63. Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму, его поддержали большинство депутатов Госсовета Крыма и Заксобрания Севастополя.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 24.08.18

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