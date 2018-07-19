Севастопольский блогер: Поклонскую могут закошмарить за противодействие пенсионной реформе

Позиция бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской относительно пенсионной реформы может настроить против нее руководство партии «Единая Россия» и коллег по парламенту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал севастопольский блогер Дионис Апостолаки в своем телеграм-канале.

«Известно, что Поклонская пообещала быть против пенсионной реформы. А Дума, её руководство, оно же руководство «Единой России», обязано демонстрировать единство рядов по этому вопросу. И вот если Поклонская выступит – а она не в Думе, так в Твиттере выступит против пенсионной реформы – у её руководства будет выбор: либо сделать вид, что Поклонская особенная и не педалировать её протест, либо начать её кошмарить», – написал Апостолаки.

Он уверен: скорее всего, сработает второй вариант, так как упустить удобный случай «призаткнуть новых российских политиков из Крыма, которые явно выбиваются из общего пластичного формата» «члены элитки» не смогут.

Напомним, месяц назад Поклонская написала на своей странице в Фейсбук, что будет голосовать против повышения пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 – для мужчин.

Сегодня Госдума должна рассмотреть скандальный законопроект, вызвавший протесты по всей стране, в первом чтении. Ранее реформу одобрил думский комитет по охране здоровья.

Как сообщал «Новый День», 5 июля Госсовет Крыма на своем заседании дружно одобрил крайне непопулярную пенсионную реформу.

Напомним, Поклонская оказалась единственным депутатом Госдумы, который отказался вставать и приветствовать аплодисментами американских конгрессменов, посетивших российский парламент.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 19.07.18

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