Рабочие судоремонтного завода Севастополя попросили Путина не подписывать закон о пенсионной реформе

Севастопольские судоремонтники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не поддерживать пенсионную реформу и не подписывать соответствующий закон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем коллективном обращении рабочие «13 судоремонтный завод Черноморского флота» минобороны России назвали законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста в России до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин «антинародным».

Кроме того, трудовой коллектив обратился к правительству РФ с требованием «отозвать проект закона «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплат пенсий» в связи с его антисоциальной направленностью», а также к депутату Госдумы Дмитрию Белику и члену Совета Федерации Валерию Куликову с просьбой поставить вопрос об отзыве правительством РФ проекта пенсионного закона для его доработки и предварительного общественного обсуждения на различных дискуссионных площадках.

Судоремонтники считают, что пенсионная система РФ, безусловно, нуждается в серьезном реформировании. Однако основным механизмом решения накопившихся пенсионных проблем должна стать легализация теневой занятости, планомерный рост заработных плат, обеспечивающих увеличение отчислений в Пенсионный фонд, справедливое налогообложение крупного бизнеса, то есть обязательное введение прогрессивной шкалы налога. Но этого как раз российское правительство и не предлагает.

«В ходе непродуманных и не просчитанных реформ, проводимых правительством РФ при соглашательской позиции депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации, среди работающих увеличивается категория бедных, зарплат которых не хватает на обеспечение минимальных потребностей лицам трудоспособного возраста. Как можно прожить работающему человеку, на иждивении которого один-два ребенка, на 11-15 тысяч рублей в месяц? Как такой суммой распорядиться на коммуналку, питание, лекарства, одежду?» – цитирует рабочих завода «Новый Севастополь».

Накануне, 16 июня 2018 года правительством РФ был внесен в Госдуму проект закона «О внесении изменений в отдельные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», предполагающий поэтапное повышение пенсионного возраста: до 65 лет мужчинам и до 63 лет женщинам.

Во вторник, 17 июля, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов должен рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста. Первое чтение намечено на 19-е июля. Инициатива провести пенсионную реформу в России вызвала массовые протесты населения по всей стране. Однако официально ее поддержали власти уже 77 регионов из 85. Одобрили нововведения и крымские парламентарии.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 17.07.18

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