Поклонская не обманула: как крымские депутаты голосовали за пенсионную реформу

Государственная Дума России приняла в первом чтении проект, вносящий изменения в пенсионное законодательство: возраст выхода на пенсию для мужчин предварительно повышается до 65 лет, для женщин – до 63.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 450 депутатов на сегодняшнем заседании присутствовали 432. Представители Крыма и Севастополя были в полном составе, но при голосовании единодушия не проявили. Представители КПРФ и ЛДПР поддержали позицию своих фракций. А Наталья Поклонская единственная из всех единороссов в Госдуме рискнула пойти против политики партии. Напомним, она сразу заявляла, что не будет поддерживать пенсионную реформу.

Результаты голосования:

«Единая Россия»

Руслан Бальбек – за

Константин Бахарев – за

Дмитрий Белик – за

Андрей Козенко – за

Светлана Савченко – за

Михаил Шеремет – за

Наталья Поклонская – против

КПРФ

Ризван Курбанов – против

ЛДПР

Павел Шперов – против

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 19.07.18

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