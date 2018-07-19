Поклонская не обманула: как крымские депутаты голосовали за пенсионную реформу

Государственная Дума России приняла в первом чтении проект, вносящий изменения в пенсионное законодательство: возраст выхода на пенсию для мужчин предварительно повышается до 65 лет, для женщин – до 63.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 450 депутатов на сегодняшнем заседании присутствовали 432. Представители Крыма и Севастополя были в полном составе, но при голосовании единодушия не проявили. Представители КПРФ и ЛДПР поддержали позицию своих фракций. А Наталья Поклонская единственная из всех единороссов в Госдуме рискнула пойти против политики партии. Напомним, она сразу заявляла, что не будет поддерживать пенсионную реформу.
Результаты голосования:
«Единая Россия»
Руслан Бальбек – за
Константин Бахарев – за
Дмитрий Белик – за
Андрей Козенко – за
Светлана Савченко – за
Михаил Шеремет – за
Наталья Поклонская – против
КПРФ
Ризван Курбанов – против
ЛДПР
Павел Шперов – против
Москва, Артем Рокотов
Москва. Другие новости 19.07.18
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