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Вторник, 13 ноября 2018, 12:53 мск

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Поклонская приютила уволенного мужа

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, чем будет заниматься ее супруг Иван Соловьев, который ушел поста главы рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Поклонская заявила, что сейчас работает вместе с мужем над разными проектами. «У него большой опыт как правоохранительной, так и правозащитной работы – последние два года возглавлял аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Когда его недавно не совсем красиво попросили уйти с государственной службы, то посоветовали идти и помогать своей жене. Вот он и помогает. У нас очень эффективный тандем. Уверена, многого добьемся вместе», – сказала депутат в интервью РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь федерального омбудсмена Алексей Зловедов уточнил, что Соловьев покинул предыдущее место работы по собственному желанию.

Бракосочетание Поклонской и Соловьева прошло в Крыму в августе. На церемонии присутствовали коллеги экс-прокурора по силовым структурам. Сама парламентарий долгое время не комментировала информацию о свадьбе. По ее словам, они с супругом решили пойти на этот шаг, чтобы «избежать и пресечь на корню все спекуляции» на тему их личной жизни.

Напомним, в 2017 году Поклонская оказалась на острие медийной повестки, попытавшись запретить выход в прокат фильма «Матильда», а в текущем году она единственная из представителей партии «Единая Россия» проголосовала против пенсионной реформы.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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