Поклонская с супругом стали причиной сербско-украинского скандала – снят с должности депутат скупщины

Частный визит в Сербию депутата Госдумы Натальи Поклонской и ее супруга – эксперта Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Ивана Соловьева, обернулся сербско-украинским скандалом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за содействия в организации встречи с Поклонской своей должности лишился один из депутатов Народной скупщины Сербии. По данным СМИ, на его отставке настояли западные и украинское посольства – сербский парламент пошел у них на поводу.

«Заехали в Народную скупщину в Сербии. Там переговорили, и буквально через два часа вышло официальное заявление украинского посла. Мало того, что украинский посол требовал осудить и выдворить нас из Сербии, он еще замечательную фразу сказал: «Народ Сербии должен задуматься, как он будет выглядеть в глазах украинского народа, пустив жителей Крыма на свою территорию», – цитирует «ПолитНавигатор» Соловьева.

Сообщается, что в отставку был отправлен председатель комитета по вопросам диаспоры и сербов в регионе Иван Костич, при этом сохранив статус депутата.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 25.10.18

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