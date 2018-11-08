Прокурорское и полицейское начальство Крыма отказало Поклонской в совместном приёме граждан

Депутат Госдумы Наталья Поклонская резко отреагировала на отказ главы МВД и прокурора Крыма провести совместный приём граждан, намеченный на 9 ноября в Симферополе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», оба начальника не захотели держать ответ перед гражданами и представляющим их народным избранником, сославшись на разные причины.

Глава МВД написал Поклонской, что занят подготовкой праздничных мероприятий в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, а прокурор республики через своего заместителя попросил её провести приём самостоятельно, а все обращения граждан переправить ему на почту.

«Я, как заместитель председателя Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, пригласила министра внутренних дел Республики Крым и прокурора Крыма принять участие в приёме граждан, чтобы иметь возможность на месте оперативно помогать крымчанам. Однако обрадовать простых людей мне нечем», – написала Поклонская на своей странице в Facebook.

По словам депутата, оба ведомства отказались даже прислать на встречу своих представителей.

«Считаю, что такой подход во многом и объясняет большое количество жалоб в надзорной, административной и уголовно-процессуальной сферах. Если бы мы в 2014 году имели такой же подход к делу, то неизвестно, где и с кем был бы сегодня Крым и Севастополь. Жаль, что заложенные тогда традиции работать в интересах людей, невзирая на праздники или личные симпатии и антипатии, а также страхи и амбиции, остались в прошлом», – посетовала экс-прокурор Крыма.

Поклонская пообещала провести обстоятельный разговор с жителями Крыма, а все их обращения и претензии направить в федеральный центр – гепрокурору Юрию Чайке и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

По её словам, темы предстоящего приёма связаны с вопросами здравоохранения и соблюдения прав граждан правоохранительными органами в их служебной деятельности. Депутат отметила, что выбор тем связан с поступлением более трёх тысяч жалоб от крымчан.

Симферополь, Валентин Карамазов

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