Мятежная Поклонская «лишилась свободы»

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская вышла замуж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свадьба состоялась в минувшие выходные в Крыму. Избранником Поклонской стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв.

Церемония «была скромная, но со вкусом», пишет DaiLy Storm. На свадьбу были приглашены родственники молодоженов, а также коллеги невесты по силовым структурам и Госдуме.

Напомним, в 2017 году оказалась на острие медийной повестки, попытавшись запретить выход в прокат фильма «Матильда», а в текущем году она единственная из представителей партии «Единая Россия» проголосовала против пенсионной реформы.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.08.18

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