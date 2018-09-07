«Мы к этому готовы!» Спикер Госсовета Крыма публично поиздевался над крымчанами

Председатель Государственного совета Крыма и хорошо обеспеченный человек Владимир Константинов озвучил, по его мнению, общую позицию жителей республики по пенсионной реформе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер считает, что большинство крымчан положительно оценивает предложение правительства России повысить пенсионный возраст.

«В целом крымчане поддерживают пенсионную реформу. Как в целом обращение президента Федеральному Собранию, в котором представлена миссия и правительства, и президента, и всей власти по модернизации всей экономики и всего государственного устройства в России. Мы не должны съехать и стать третьеразрядной страной. Но для этого мы должны пройти через ряд реформ, которые могут быть и болезненными. Но мы к этому готовы, и крымчане поддерживают все эти реформы федерального правительства и президента», – приводит слова Константинова «Крыминформ».

Напомним, Госсовет Крыма одним из первых среди региональных парламентов поспешил поддержать законопроект правительства РФ, согласно которому пенсионный возраст продлевается для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 63. Тогда Константинов назвал главной целью реформы повышение пенсий и развитие экономики.

В то же время в «Левада-центре» сообщили, что по данным исследования, 89% жителей России негативно относятся к планам властей поднять возраст выхода на пенсию, причем 70% из них – резко отрицательно.

После резонанса, вызванного реформой, президент России Владимир Путин предложил несколько смягчить ее условия: обеспечить граждан предпенсионного возраста особой льготой и понизить пенсионный возраст женщин до 60 лет. Поправки к законодательству были внесены в Госдуму.

Вслед за этим, в Госсовете Крыма решили сохранить льготы для жителей Крыма предпенсионного возраста. Планируется, что данный вопрос будет рассмотрен на сессии парламента в сентябре.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.09.18

Киев потребует от третьих стран выдачи всех лиц, «незаконно» посетивших Крым. / Апокалипсис в Феодосии: торнадо напугал горожан в подтопленных домах. / Восставшие из могикан: четыре американца признали российский Крым. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»