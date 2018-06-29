Не убедили: подавляющее число жителей России против пенсионной реформы

Подавляющее число жителей России выступают против повышения пенсионного возраста, но при этом граждане уверены, что окончательное решение будет принято в пользу этого решения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно итогам исследования, 80% респондентов негативно относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию. В то же время 60% уверены, что, в конце концов, пенсионный возраст будет увеличен. 35% респондентов считают, что повышение пенсионного возраста пройдет по более мягкому варианту, нежели тот, что предлагает правительство Дмитрия Медведева.

В ФОМ отметили, что доводы немногочисленных сторонников повышения пенсий заключаются в следующем: «Нормальный человек хочет работать», «Другие пенсионеры будут жить лучше», «Бюджета не хватает, чтоб платить пенсию», «Если есть силы и здоровье, можно и проработать».

Главный аргумент противников такой реформы: «Боимся, что не доживем до пенсии»; «В нашей стране так долго люди не живут»; «Пенсионеры не будут долгое время уходить с рабочих мест, и молодежи негде будет работать»; «Некоторые уже не могут работать в преклонном возрасте».

Результаты опроса показывают, что практически половина респондентов (49%) считает, что повышение возраста выхода на пенсию недопустимо в принципе, более четверти (27%) полагают, что подобный шаг возможен не сейчас и не таким образом, как это предлагается сделать.

Как известно, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года. Эта идея уже негативно отразилась на рейтинге руководителей России на фоне массовых протестов, которые уже прошли в разных регионах России.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности главы российского государства уже с мая сохраняет понижательный тренд и сейчас составляет 63,4%, тогда как еще неделю назад был 72,1%.

При этом в общем рейтинге доверия политикам представители властных структур также теряют позиции. Согласно данным ВЦИОМ, только за минувшую неделю, с 18 по 24 июня, показатель доверия к Путину рухнул почти на 4% и сейчас составляет 38,3%.

В то же время рейтинг недоверия к премьер-министру вырос до 26,4% с 20,5%. Судя по результатам исследования, Медведеву доверяют только 7,5%, что на 2% ниже показателя, который был опубликован на прошлой неделе. Для сравнения: рейтинг доверия к Медведеву, по данным того же ВЦИОМа на 13 мая, составлял 13,2%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.18

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