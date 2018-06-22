ВЦИОМ: Путин и Медведев теряют доверие россиян

Пенсионная реформа и рост цен на бензин негативно отразились на рейтинге президента РФ Владимира Путина и главы его правительства Дмитрия Медведева. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал снижение доверия к кабмину и главе государства.

Согласно результатам опроса, уровень одобрения деятельности президента РФ по среднему значению за последнюю неделю составил 72,1%, что почти на 5% ниже, чем ранее. Работу правительства и премьера одобрили – 44,7% и 38,5% соответственно.

В конце мая – начале июня рейтинг одобрения Путина был 77,3%, Медведева – 43,6%, правительства в целом – 49,7%.

Судя по данным ВЦИОМ, снижение уже стало тенденцией. Месяц назад, в середине мая, показатели были заметно лучше: Путину доверяли 80,3%, Медведеву – 45,4%, а кабинету министров – 52,3%.

При этом президент РФ, как и прежде, – во главе рейтинга доверия политикам. С 11 по 17 июня показатель президента составил 42,0% (против 47,4 в середине мая). За ним следуют Сергей Шойгу – 16,7%, Сергей Лавров – 13,7%.

Лидер по недоверию – Владимир Жириновский. Около трети респондентов (30,3%) заявили, что не поручили бы ему решение важных государственных вопросов. Вторую позицию занимает Дмитрий Медведев – 20,5%.

Как сообщал «Новый День», в минувшую субботу правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, несмотря на явное недовольство населения такой реформой. Согласно многочисленным социологическим опросам, подавляющее большинство жителей страны категорически не поддерживает планы кабинета министров повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

В то же время в России уже начались акции протеста против реформы. Петицию объединения профсоюзов Конфедерация труда России против повышения пенсионного возраста в рекордно короткие сроки поддержали более 2,3 млн человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.06.18

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