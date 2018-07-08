В РПЦ обеспокоены обнищанием жителей России: «Доходы храмов снизились»

В Русской православной церкви сообщили о падении доходов храмов РПЦ от продаж товаров и услуг из-за обеднения населения. Об этом рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, «общее наблюдение, которым делятся многие священнослужители, заключается в том, что покупательная способность населения снизилась». «Это ощущается в том числе в храмах: на продажах свечей, на продажах икон, на том, как люди заказывают молебны, как они подают записки», – отметил священнослужитель и в итоге заключил: «Доходы храмов в результате этого падения покупательной способности населения тоже упали».

Таким образом митрополит Иларион прокомментировал предварительные данные Росстата за 2017 год, согласно которым уровень бедности вырос в 44 регионах из 71, которые уже представили свои отчеты.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, а затем в новом майском указе, подписанном после инаугурации, назвал основной задачей на ближайшее десятилетие снижение бедности в стране в два раза до 2024 года. По его словам, сегодня с бедностью сталкиваются 20 миллионов россиян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.18

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