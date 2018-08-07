Тюменский епископ, который отказался голосовать за Путина, заявил об обнищании паствы

Бывший викарий патриарха Алексия II, настоятель Богоявленского собора в Ишиме Евтихий Курочкин объявил о прекращении неофициальной финансовой поддержки учащихся православного лицея. Свое решение епископ объяснил своим «обнищанием, неизбежным в условиях обнищания паствы».

«Речь уже идет о возможности хотя бы нищенского продолжения жизнедеятельности Богоявленского собора», – написал у себя на странице «ВКонтакте» епископ Евтихий. – Мне необходимо понимание тех, кого коснулся мой отказ, им, скорее всего, придется срочно переводить своих детей в светские, но бесплатные школы, а это же очень болезненный процесс».

Священник рассказал на своей странице в соцсети, что храм испытывает серьезнейшие материальные затруднения, а количество «благодетелей» неуклонно сокращается.

«С выплатой зарплаты работникам (у некоторых и дети есть) за июль, возможно, удастся справиться лишь в конце августа; перед поставщиками церковных товаров накопился долг в 300 тыс., за июль не перечислили в Патриархию ни копейки взносов (а в 2017 году с нас туда затребовали 250 тыс.); начнется отопительный сезон – надо будет ежемесячно платить за газ, в прошлом году – это доходило до 45 тыс. в месяц, подорожание газа в наступающем сезоне уже гарантировано», – раскрыл бухгалтерию храма Курочкин.

Прихожане предложили собрать средства в помощь храму. Но епископ порекомендовал им «попридержать свои кошельки для тех, кто нуждается рядом».

Епископ Евтихий является настоятелем патриаршего подворья при Богоявленском соборе города Ишима с 2012 года. С 2007 года по 2012 год он был викарием патриарха (получил звание при Алексии II). В 2010 году патриарх Кирилл наградил епископа Евтихия орденом преподобного Сергия Радонежского II степени. Глава РПЦ отметил вклад Евтихия в объединение Русской православной церкви за рубежом с Московским патриархатом.

В 2018 году, перед президентскими выборами, епископ Евтихий на своей странице «ВКонтакте» обвинил президента Владимира Путина в кощунных высказываниях и заявил в интервью проекту «Сибирь.Реалии», что не будет голосовать на выборах главы государства.

В конце июня епископ Евтихий высказался по поводу пенсионной реформы: «Эй, президент, ты слышишь !? Скорее нет, прямолинейный ты наш… Вы все жили на реальные деньги, которые жители страны всегда отчисляли по налогам и пенсионным фондам. А для населения, каким фокусом они вдруг пропали!?».

Тюменский священник часто делает политические заявления и рассуждает на своей странице ВКонтакте о социальном неравенстве.

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 07.08.18

Артюхов знакомит Моора с Надымом и газовиками. / Бунт на площадке «Сибура» снизил рейтинг Тюменской области. / Мужчина остался жив, так как опоздал на рейс разбившегося в Красноярском крае вертолёта. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»