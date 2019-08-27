Тюменский епископ обвинил курганскую епархию в мракобесии

Бывший викарий патриарха Алексия второго, тюменский епископ Евтихий Курочкин прокомментировал запрет курганской епархии отпевать покойников вне церкви. Решение коллеги – курганского митрополита Иосифа, Курочкин назвал «свежайшим мракобесием».

«В курганской епархии запретили отпевание покойников в ритуальных залах, сославшись на не существующие «канонические правила». (???!!!). Нет, ну вы вникните!», – так эмоционально начал свой пост в социальной сети «ВКонтакте» епископ Курочкин.

Он настаивает, что решение курганцев достойно того, чтобы его оценили «вышестоящие церковные органы», так как священнослужители должны приходить на помощь людям в любой ситуации.

«В больницах; на дому; на кораблях; в воинских казармах и палатках; в тюрьмах; при необходимости и в сельском клубе, и в поле, и в лесу – мы можем, в трагических случаях, – мы обязаны совершить при возможности над верующими и Таинства: Крещения, Покаяния, иногда и прочесть молитву «на разлучение души от тела»... Епархия не ставит ли таким образом «заочное отпевание» более желательным, нежели церковная молитва у гроба на дому, на кладбище или в ритуальном зале (специально предусмотренном, обеспечивающем санитарные нормы, помещении)», – объясняет свою позицию Курочкин (пунктуация и орфография автора сохранены).

Пост епископа Курочкина – реакция на недавнее заседание курганского епархиального управления. В рамках этого заседания, которое 23 августа 2019 года прошло под председательством митрополита Курганского и Белозерского Иосифа, было принято решение о запрете отпевать покойников вне церкви.

«Рассмотрев случаи нарушения канонических норм и церковных установлений при совершении православных таинств и чинопоследований (треб) вне храмов, Епархиальный совет напомнил всем священнослужителям Курганской епархии, что местом совершения таинств и чинопоследований (треб), кроме причащения и соборования больных и освящения домов и квартир, является храм Божий, и запретил совершение отпеваний усопших в ритуальных залах», – такое заявление размещено на официальном сайте курганской епархии.

Получить комментарий у митрополита Курганского и Белозерского Иосифа не удалось. Подписчики же епископа Курочкина в «ВКонтакте» активно комментируют «курганский запрет» и намекают на то, что священнослужители Зауралья таким образом пытаются перекрыть отток денег из храмов.

«Благочинно-протоирейские «тузы» замыкают на своих храмах все отпевания и соответственно доходы с них, отжимая сей бизнес от конкурентов из числа батюшек, ранее договорившихся с ритуальщиками. Такой же принцип реализован в Кемеровской епархии», – пишет Вадим Беловский, у которого «ВКонтакте» закрытый аккаунт, но, судя по фотографии на аватар, он также является священнослужителем.

Также подписчиков Курочкина занимает вопрос: чем батюшка в храме отличается от батюшки, который совершает таинства вне стен культового объекта?

«В ритуальном зале священник не канонический?», – задается вопросом читатель под ником Алексей Щелкунов. Подписчица по имени Ольга из Санкт-Петербурга отвечает, что да, «попы бывают липовыми» и такое случалось в Санкт-Петербурге. «Собирались молодые люди из числа светских певчих, прикупали облачение, а затем предлагали свои услуги», – поделилась историей подписчица Ольга.

Епископ Евтихий является настоятелем патриаршего подворья при Богоявленском соборе города Ишима с 2012 года. С 2007 года по 2012 год он был викарием патриарха (получил звание при Алексии II). В 2010 году патриарх Кирилл наградил епископа Евтихия орденом преподобного Сергия Радонежского II степени. Глава РПЦ отметил вклад Евтихия в объединение Русской православной церкви за рубежом с Московским патриархатом.

В 2018 году, перед президентскими выборами, епископ Евтихий на своей странице «ВКонтакте» обвинил президента Владимира Путина в кощунных высказываниях и заявил в интервью проекту «Сибирь.Реалии», что не будет голосовать на выборах главы государства.

Курган, служба информации

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