Новый митрополит Зауралья рассказал, с каким настроением он едет в Курган

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, получивший это назначение в пятницу, 30 августа, выступил с заявлением.

Как сообщается на сайте Архангельской епархии, митрополит Даниил совершил «прощальную» литургию и простился с паствой. «Владыка, возглавлявший Архангельскую митрополию почти 9 лет, в ближайшее время отбудет к новому месту служения», – сообщается на сайте епархии.

«Сегодня, прощаясь с вами, я говорю, что там, на земле Курганской я тоже буду говорить «у нас в Архангельске», потому что это часть моей жизни», – обратился к пастве митрополит Даниил.

В своей прощальной речи экс-митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил попросил поддержать нового архипастыря, который сменит его на посту. И отметил, что не знает его лично, но читал в интернете, что «он много занимался строительством храмов».

Строительству храмов митрополит Даниил в своей речи уделил особое внимание. Он перечислил главные духовные стройки Архангельской епархии и добавил: «Но самое главное – это реставрация храмов душ человеческих. Бог не в бревнах, а в ребрах! Бог не в храмах только, а в тех людях, которые наполняют храмы».

Как неофициально сообщили «Новому Дню» в Архангельской епархии, митрополит Курганский и Белозерский Даниил планирует прибыть в Курган в конце недели. Ориентировочно, его приезд ожидается уже в ближайшую пятницу, 6 сентября.

Теперь уже экс-митрополит Курганский и Белозерский Иосиф с официальным обращением к пастве до сих пор не обратился. На сайте курганской епархии в субботу, через сутки после заседания Синода РПЦ, появилось лишь краткое сообщение о смене митрополита.

Как сообщал «Новый День», в пятницу, 30 сентября Синод РПЦ объявил об отставке курганского митрополита Иосифа и назвал имя нового митрополита Зауралья.

«Курганским и Белозерским митрополитом решено быть митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Даниилу», – сообщается на официальном сайте РПЦ.

Новому митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу (в миру – Доровских) 59 лет, родился в Воронеже, обучался в Одесской духовной семинарии. Затем учеба в Московской духовной академии. Дата пострига – 2001 год. Прошел путь от иеродиакона до главы Архангельской митрополии, которую возглавил решением Священного Синода в декабре 2010 года.

Что касается митрополита Иосифа, то он уезжает в Ульяновскую область, в границах которой образована Симбирская митрополия.

Смене «власти» в курганской епархии предшествовал пожар в Чимеевском мужском монастыре, где дотла сгорел древний деревянный храм. Также в огне погибла главная святыня монастыря – Чимеевская икона Божьей Матери, ради которой в Курганскую область круглогодично приезжали паломники.

На прошлой недее курганская епархия подверглась резкой критике из-за введения в регионе новых правил отпевания покойных. По решению митрополита Курганского и Белозерского Иосифа отпевание покойных отныне запрещено в ритуальных залах. Сделать это можно только в стенах храмов и церквей. Как сообщал «Новый День», Тюменский епископ Евтихий Курочкин назвал решение курганских коллег «свежайшим мракобесием».

Курган, служба информации

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