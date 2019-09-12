Восстановленную чимеевскую икону Божьей Матери оденут в ризу за 2 млн рублей

Икону Божьей Матери, сгоревшую в курганской церкви, не успели отреставрировать к приезду нового митрополита Курганского и Белозерского Даниила. В субботу, 14 сентября, митрополит впервые приедет в Чимеевский мужской монастырь, где произошла трагедия, и совершит там литургию.

Как сообщил агентству депутат думы Курганской области, известный в регионе промышленник и меценат Сергей Муратов, восстановление самой иконы уже почти завершено. «Осталось дождаться ризы из серебра», – уточнил Муратов. Сам он оказывает проекту финансовую помощь.

Реставрация иконы проходит в Сергиево-Троицкой лавре. За изготовление ризы, украшенной драгоценными камнями, взялись специалисты художественно-производственного предприятия «Софрино» в Подмосковье. Работы скоро будут закончены. Сергей Муратов отказался назвать сумму затрат, лишь уточнил, что только на изготовление ризы понадобилось более 2 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», сгоревший в Чимеево храм также будет восстановлен. На месте пожара построят точную копию церкви, только не деревянную, а из кирпича. Смета уже определена – порядка 31 млн рублей. Строительство будет вестись на деньги благотворителей, для сбора средств зарегистрирован фонд «Чимеевская святыня».

Как сообщал «Новый День», новый курганский митрополит, прибывший в Зауралье из Архангельской области, следил «за трагическими событиями в Чимеево» и готов включиться в процесс восстановления сгоревшей церкви. «Я приложу все силы, чтобы сгоревший храм был восстановлен», – заявлял он в интервью «Новому Дню».

При этом владыка с осторожностью прокомментировал возможность отставки наставника монастыря отца Петра. «Сгоревший храм и утраченная чудотворная икона – само по себе строгое наказание от Бога», – сказал митрополит Курганский и Белозерский.

Курган, Чимеево, служба информации

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