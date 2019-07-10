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Среда, 10 июля 2019, 10:04 мск

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На основе сгоревшей святыни сделают новую икону Чимеевской Божьей Матери

Сгоревшую при пожаре в курганской церкви икону Чимеевской Божьей Матери попробуют восстановить. Об этом «Новому Дню» сообщил наместник Свято-Казанского Чимеевского монастыря отец Петр. По его словам, если попытки не увенчаются успехом, то на основе старой будет создана новая икона.

«Очень много будет работы, связанной с восстановлением иконы. Если восстановить будет невозможно, мы напишем новую икону и в нее вживим фрагменты сгоревшей святыни. Матерь Божья никуда не ушла, она здесь», – сказал отец Петр.

Принято также решение вернуть чудотворную икону Чимеевской Божьей Матери в монастырь (икона не входит в Госфонд – прим. ред.). «После завершения следственных действий и проведения экспертиз мы ожидаем, что все фрагменты иконы будут доставлены обратно в Чимеево», – сообщил агентству один из братьев монастыря, попросивший не называть его имени. Он добавил, что решение было принято и поддержано на уровне курганской епархии.

Сейчас на месте сгоревшей церкви продолжаются работы по разбору завалов. Отец Петр уточнил, что пока монахи справляются «своими силами».

Напомним, 3 июля 2019 года в Чимеевском монастыре полностью сгорела церковь Казанской Божьей Матери, в которой находилась древняя святыня – икона Божьей Матери. Лик уже пережил пожар в 1770 году. Тогда дотла сгорел храм, но Чимеевская икона чудесным образом осталась невредимой.

Курган, Чимеево, служба информации

Курган, Чимеево. Другие новости 09.07.19

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