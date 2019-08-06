Помимо Чимеевского храма в Зауралье восстановят еще одну церковь

Федеральная структура со второй попытки определила подрядчика на реставрацию древней церкви Спаса Преображения в селе Батурино (Шадринский район). В объект культурного наследия – здание 19-ого века, будет вложено почти 30 млн бюджетных рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, контракт получает ООО «Равелин» (предположительно, данное ООО зарегистрировано в Санкт-Петербурге). Компания стала единственным участником закупки и предложила цену контракта 29,9 млн рублей.

Список реставрационных работ, необходимых культовому объекту, включает несколько позиций. Начиная от воссоздания фундамента и прочих элементов храма, замены полов, системы отопления и электроснабжения до монтажа пожарной сигнализации. Работы должны быть завершены в конце 2020 года.

Заказчиком выступает федеральное учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Средства выделены из федерального бюджета. Курганский храм был включен в план «проведения работ по сохранению объектов культурного наследия на 2019-2020 годы, находящиеся в федеральной собственности и собственности религиозных организаций».

В мае 2019 года федеральное ведомство уже пыталось найти подрядчика для восстановления храма в Зауралье, но конкурс был признан несостоявшимся. Тогда на торги также заявилось только ООО «Равелин», но потенциальный подрядчик не приложил к заявке копии документов, подтверждающих фактическое наличие ремонтно-строительного оборудования.

Объект культурного наследия был построен в 1816-1842 годах. Это кирпичная двухпрестольная церковь. «Прекрасный образец уральского барокко», – уточняется в материалах закупки. В 1931 году храм был закрыт по решению поселкового совета, в 1995 году церковь вернулась в лоно РПЦ. В относительный порядок был приведен один из приделов прихода, где проходят службы.

Напомним, в июле в Чимеевском монастыре во время пожара полностью сгорела деревянная церковь Казанской Божьей Матери 1890 года постройки. Уничтоженное в огне здание являлось выявленным объектом культурного наследия. В огне пропала главная святыня монастыря – Чимеевская икона Божьей Матери.

Было принято решение восстановить сгоревший храм на средства благотворителей. Сбором пожертвований занимается фонд «Чимеевская святыня», который был зарегистрирован в июле 2019 года. Стоимость будущей стройки пока не определена. Как сообщал «Новый День», сейчас подсчетами занимаются специалисты из Воронежа. По данным счетчика фонда «Чимеевская святыня», с момента работы фонда удалось собрать 2,498 млн рублей. Это, в основном, деньги частных граждан. Транши от крупных благотворителей ожидаются после того, как будет готов проект будущей церкви.

Курган, Шадринский район, служба информации

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