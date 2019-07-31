Проект нового храма в Чимеево сделают специалисты из Воронежа

Руководство курганского благотворительного фонда «Чимеевская святыня» определилось с подрядчиками, которые разработают проект и подготовят сметную документацию для строительства нового храма в Чимеевском монастыре.

Как сообщил «Новому Дню» глава фонда Василий Горнушкин, проект будущей церкви будут разрабатывать специалисты храмостроения из Воронежа.

«У них большой опыт работы с Курганской областью, в том числе, они работали в Далматово (Далматовский мужской монастырь, – прим. ред.), – уточнил Василий Горнушкин.

Уже в следующий четверг, 7 августа, будет понятна и сметная стоимость проекта. Строительство храма на основании уже подготовленного эскиза, также обсчитают специалисты из Воронежа – ООО «Аркада». По словам главы фонда, эта команда проверена годами и «лучше них с этой работой никто не справится».

«Мы им предоставим подготовленный их коллегами из Воронежа эскиз будущей церкви. Уже известна квадратура и материал – это будет кирпич. Через неделю получим от них готовую смету и узнаем, какая сумма нам нужна для строительства», – резюмировал Василий Горнушкин.

Часть работы выполнили курганцы: геологические и геодезические изыскания провела компания «Стройпроектизыскания». Причем эту работу земляки выполнили бесплатно.

С 22 июля ведется сбор пожертвований на строительство храма в Чимеевском монастыре. На сегодняшний день, как показывает счетчик фонда «Чимеевская святыня», собрано чуть более 50 тысяч рублей. Главные благотворители – бизнесмены, руководители предприятий и известные курганцы, пока не внесли свой вклад. Все они ждут «вердикта» строителей, которые определят сметную стоимость будущей стройки.

Напомним, 3 июля 2019 года в Чимеевском мужском монастыре за несколько часов дотла сгорела церковь Казанской Божьей Матери. По предварительной версии, пожар начался из-за профилактики сплит-системы, установленной в храме. Работу выполняли подрядчики из Тюмени. В храме сгорела главная святыня монастыря – чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери.

Курган, служба информации

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