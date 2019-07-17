Вадим Шумков рассказал, кто и как будет восстанавливать сгоревшую церковь в Чимеево

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в среду, 17 июля, встретился с представителями благотворительного фонда «Чимеевская святыня». Стороны обсудили восстановление дотла сгоревшей церкви в одноименном монастыре.

Работу фонда возглавил Василий Горнушкин. Курганцам он знаком в связи со строительством Богоявленского собора в Кургане – Горнушкин руководил стройкой. «С поддержкой и помощью бизнеса, власти, простых жителей Курганской области, мы постараемся в кратчайшие сроки вернуть жемчужину Зауралья, центр, духовно объединяющий огромное количество людей – Чимеевский храм», – пообещал сегодня Горнушкин.

В состав попечительского совета «Чимеевской святыни» уже вошли известные курганцы. Намерение принять участие в восстановлении сгоревшей церкви подтвердил музыкант и продюсер Максим Фадеев, которого крестили в Чимеевском монастыре. Помимо столичной звезды в совет вошли писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников.

Вадим Шумков заявил, что в ближайшее время благотворители определятся, какой из проектов восстановления храма будет взят за основу. Глава региона попросил учесть мнения жителей и экспертов при выборе проекта.

«Главное, чтобы восстановление храма не стало какой-то обязанностью, обузой для жителей или бизнеса, не превратилось в непонятную процедуру сбора денег. Чимеевский храм был, есть и будет местом силы нашей области, культурным историческим центром не только для православных, но для жителей области», – сказал глава Зауралья.

Ранее Шумков поддержал создание благотворительной организации по восстановлению храма и сгоревшей святыни – Чимеевской чудотворной иконы. Глава региона по итогам встречи с представителями фонда разместил пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и сообщил, что собирается пригласить к участию «людей из Тюмени и Екатеринбурга, из других регионов, также неравнодушных к случившемуся в Чимеево».

Пожар в Свято-Казанском мужском монастыре произошел 3 июля 2019 года. Деревянная церковь сгорела полностью. Вместе с храмом сгорела и главная реликвия монастыря – икона Казанской Божьей Матери. Как сообщал «Новый День», святыню восстановить нельзя, но в монастыре намерены написать новую икону и вживить в нее частицы святого лика.

Курган, служба информации

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