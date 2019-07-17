российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 июля 2019, 16:26 мск

Новости Курган

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

Вадим Шумков рассказал, кто и как будет восстанавливать сгоревшую церковь в Чимеево

Фото – сайт правительства Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в среду, 17 июля, встретился с представителями благотворительного фонда «Чимеевская святыня». Стороны обсудили восстановление дотла сгоревшей церкви в одноименном монастыре.

Работу фонда возглавил Василий Горнушкин. Курганцам он знаком в связи со строительством Богоявленского собора в Кургане – Горнушкин руководил стройкой. «С поддержкой и помощью бизнеса, власти, простых жителей Курганской области, мы постараемся в кратчайшие сроки вернуть жемчужину Зауралья, центр, духовно объединяющий огромное количество людей – Чимеевский храм», – пообещал сегодня Горнушкин.

В состав попечительского совета «Чимеевской святыни» уже вошли известные курганцы. Намерение принять участие в восстановлении сгоревшей церкви подтвердил музыкант и продюсер Максим Фадеев, которого крестили в Чимеевском монастыре. Помимо столичной звезды в совет вошли писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников.

Вадим Шумков заявил, что в ближайшее время благотворители определятся, какой из проектов восстановления храма будет взят за основу. Глава региона попросил учесть мнения жителей и экспертов при выборе проекта.

«Главное, чтобы восстановление храма не стало какой-то обязанностью, обузой для жителей или бизнеса, не превратилось в непонятную процедуру сбора денег. Чимеевский храм был, есть и будет местом силы нашей области, культурным историческим центром не только для православных, но для жителей области», – сказал глава Зауралья.

Ранее Шумков поддержал создание благотворительной организации по восстановлению храма и сгоревшей святыни – Чимеевской чудотворной иконы. Глава региона по итогам встречи с представителями фонда разместил пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и сообщил, что собирается пригласить к участию «людей из Тюмени и Екатеринбурга, из других регионов, также неравнодушных к случившемуся в Чимеево».

Пожар в Свято-Казанском мужском монастыре произошел 3 июля 2019 года. Деревянная церковь сгорела полностью. Вместе с храмом сгорела и главная реликвия монастыря – икона Казанской Божьей Матери. Как сообщал «Новый День», святыню восстановить нельзя, но в монастыре намерены написать новую икону и вживить в нее частицы святого лика.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 17.07.19

Молодой курганец жестоко избил младенца. / Курганская блогосфера переругалась из-за маленькой девочки с острым лейкозом. / Курганские власти не смогли продать убыточную типографию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Власти Зауралья создают фонд для сбора средств на восстановление сгоревшей церкви

На основе сгоревшей святыни сделают новую икону Чимеевской Божьей Матери

Минкультуры РФ назвало владельца сгоревшей Чимеевской иконы и пригрозило РПЦ

Знаменитый российский продюсер решил восстановить сгоревшую в Зауралье церковь

В рубриках

Курган, Урал, Культура, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика,

Новости партнеров