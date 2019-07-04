Знаменитый российский продюсер решил восстановить сгоревшую в Зауралье церковь

Композитор, продюсер, наставник шоу «Голос. Дети» Максим Фадеев намерен восстановить сгоревшую церковь в Чимеево. Уроженец Кургана обратился в своем Instagram к жителям Зауралья с вопросом, сохранились ли у кого-нибудь чертежи деревянного храма.

«В Курганской области сгорела самая старая церковь, знаменитый Чимеевский храм Казанской Божией Матери. Меня крестили в нем... Там же сгорела самая главная икона нашего региона.. чудотворная икона, пережившая века! Я хочу восстановить храм. Если есть у кого старые чертежи этой церкви.. Курганцы, откликнитесь.. Пишите на все адреса MALFA. На все! Мы готовы разговаривать с губернатором и взять на себя восстановление этой святыни», – написал Фадеев.

В Казанском Чимеевском мужском монастыре, где 3 июля дотла сгорела церковь с чудотворной иконой Божьей Матери, сегодня приступили к разбору завалов на пепелище. Пока удалось найти напрестольный крест и сильно пострадавшую в огне главную реликвию – Чимеевскую икону Божьей Матери.

Курган, служба информации

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