В Зауралье горит храм. Все началось с кондиционера

В селе Чимеево Белозерского района загорелась деревянная церковь. Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном управлении МЧС. На место пожара выехали оперативные службы.

По данным ведомства, причиной возгорания мог стать кондиционер, установленный в храме. Затем огонь перекинулся на кровлю. Оперативные службы пока не могут уточнить площадь возгорания. На месте ЧП сейчас находится глава Белозерского района.

Чимеево – один из главных духовных центров Урала. Село появилось на карте Зауралья в 1681 году. В 17 веке там была построена церковь в честь царей Константина и Елены. В конце 18 века церковь сгорела. На месте пепелища был возведен новый храм.

В 2002 году вместо обычного прихода в Чимеево был основан Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Главной реликвией монастыря считается Чимеевская икона Божьей Матери. По приданию, она уцелела во время церковного пожара в 18 веке.

Фото – группа «Инцидент Курган» ВКонтакте

Курган, служба информации

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