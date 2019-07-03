В сгоревшей курганской церкви нашли икону Чимеевской Божьей Матери: реликвия сильно пострадала

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В сгоревшей церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря найдена икона Божьей Матери. В курганской Епархии сообщили, что огонь нанес серьезный ущерб православной реликвии. «Икона в окладе сильно пострадала в пожаре», – сказали в Епархии.

Пожар в деревянной церкви в Чимеево (Белозерский район) начался 3 июня днем. Стены и кровля храма сгорели полностью. Внутри помещения находилась легендарная икона Божьей Матери, которая выжила в пожаре в конце 18 века. Тогда церковь тоже горела и, согласно приданию, икону нашли на пепелище невредимой.

Как уже сообщал «Новый День» со ссылкой на очевидцев трагедии, в начале пожара «батюшки пытались спасти икону, били стекло, за которым она находилась, но не могли разбить, кругом уже все горело». Помимо иконы Божьей Матери в сгоревшем храме было много других икон, в том числе, икон 19 века.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 03.07.19

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