Курганский митрополит Иосиф выехал на пепелище Чимеевского монастыря

Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф в эти минуты едет в Казанский Чимеевский мужской монастырь, где 3 июля дотла сгорела церковь с чудотворной иконой Божьей Матери. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили представители курганской епархии.

Предполагается, что на месте владыка официально сообщит о состоянии и дальнейшей судьбе главной реликвии Чимеевского монастыря – сгоревшей иконе Божьей Матери.

Как ранее заявили в курганской епархии, «икона с окладом сильно пострадала в пожаре». Никаких других комментариев не было. Ночью 4 июля следователи отправили на экспертизу то, что осталось от обгоревшей иконы. И, судя по фотографии, попавшей в социальные сети, восстановление реликвии невозможно.

Пока в курганской епархии официально подтвердили только одно: фестиваль иконы Казанской Божьей матери, который ежегодно проводится в монастыре 21 июля, отменен. Об этом уже уведомлено и правительство Курганской области.

Как сообщал «Новый День», Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь, где 3 июля дотла сгорел храм, не будет закрываться для посещения паломников. «Наоборот, нам сейчас очень нужна помощь волонтеров. Будет много работы – разбор, стройка. Храм уничтожен полностью», – говорил агентству наместник отец Петр.

Пока среди завалов удалось найти только напрестольный крест. О судьбе других ценных икон, включая иконы 19 века, информации на данный момент нет.

Накануне уроженец Кургана – композитор и продюсер Максим Фадеев заявил о намерении восстановить сгоревшую церковь в Чимеево. Он обратился в своем Instagram к жителям Зауралья с вопросом, сохранились ли у кого-нибудь чертежи деревянного храма.

Курган, Чимеево, служба информации

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