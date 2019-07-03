Курганская Епархия начнет поиски Чимеевской иконы Божьей Матери в сгоревшей церкви

В курганской Епархии РПЦ официально подтвердили, что главная реликвия Чимеевского монастыря – Чимеевская икона Божьей Матери, находилась именно в горящей церкви. Об этом «Новому Дню» в среду, 3 июня, сообщила пресс-секретарь епархии Наталья Шуплецова.

По ее словам, в 17:00 часов пожар в деревянной церкви был локализован, но еще не полностью потушен. «Братья монастыря неустанно молятся о спасении главной реликвии – Чимеевской иконы Божьей Матери. Как только можно будет начать разгребать завалы, главной задачей станет поиск иконы. Или того, что от нее осталось», – говорит пресс-секретарь курганской Епархии.

Как сообщал «Новый День» со ссылкой на очевидцев трагедии, в начале пожара «батюшки пытались спасти икону, били стекло, за которым она находилась, но не могли разбить, кругом уже все горело». Наталья Щуплецова, высказывая свое личное мнение, не исключает, что разбить стекло киота, в котором хранилась икона, действительно было сложно. Он был крепким.

Помимо иконы Божьей Матери в сгоревшем храме было много других икон, в том числе, икон 19 века.

Пожар в церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря (Чимеево, Белозерский район) начался 3 июня в 14:15. Локализован, по данным регионального МЧС, в 16:04. Причиной ЧП мог стать кондиционер. Очевидцы сообщают, что стены и кровля деревянной церковь сгорели полностью.

Курган, служба информации

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