Сгоревшая в Чимеевском монастыре церковь официально не принадлежала РПЦ

На сгоревшую дотла церковь в Чимеевском монастыре не было оформлено право собственности. Об этом в понедельник, 8 июля, «Новому Дню» сообщили в управлении охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области.

Начальник регионального управления охраны объектов культурного наследия Сергей Севостьянов заявил «Новому Дню»: ведомством уже составлен акт, что объект культурного наследия утрачен. «Сейчас мы ждем результатов экспертизы, которая установит причину пожара. Без заключения экспертов говорить о каких-либо дальнейших шагах не представляется возможным», – комментирует Севостьянов. Глава управления охраны объектов культурного наследия уточнил, что сгоревшая церковь Казанской Божьей Матери действительно входила в региональный реестр выявленных объектов культурного наследия, но использовалась РПЦ без договора. По словам Севостьянова, такой договор и не требовался.

Руководитель управления объясняет это тем, что данный храм, построенный еще в 1890 году, всегда использовала РПЦ. Лишь в годы Великой Отечественной войны культовое сооружение было переоборудовано под склад зерна. «Церковь в ближайшее время планировала оформить и зарегистрировать в Росреестре право собственности на храм Казанской Божьей Матери, но просто не успела», – уточнил Сергей Севостьянов.

В пятницу, 5 июля, в федеральном Минкульте РФ «Новому Дню» сообщили, что сгоревшая церковь Казанской Божьей Матери в Чимеево является объектом культурного наследия. В этот список храм был внесен в 2005 году и числится за управлением охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области. В федеральном ведомстве отмечают, что виновные в уничтожении объекта культурного наследия должны быть наказаны. «Согласно законодательству, лица, виновные в случившемся, в том числе по причине халатного исполнения своих должностных обязанностей, а также юридическое лицо, использовавшее сгоревший выявленный объект культурного наследия, должны быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке», – так звучит позиция федерального Минкульта. Ответили в Минкульте и на вопрос «Нового Дня» об останках сгоревшей чудотворной иконы Божьей Матери. «По нашим данным, она является собственностью монастыря и не входит в музейный фонд Российской Федерации», – уточнили чиновники.

3 июля в Чимеевском монастыре полностью сгорела церковь. По предварительным данным, пожар произошел в момент проведения профилактических работ в системе кондиционирования. 5 июля на пепелище в монастыре побывал Курганский митрополит Иосиф. По итогам поездки владыка не уточнил, что будет с главной реликвией монастыря – сгоревшей иконой. Что касается храма, то, вероятно, РПЦ планирует его восстановить. На сайте епархии указаны реквизиты для сбора средств.

Курган, Чимеево, служба информации

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