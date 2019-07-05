Курганский митрополит Иосиф прокомментировал пожар в Чимеево

В пятницу вечером, 5 июля, Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф спустя двое суток прокомментировал пожар в церкви Чимеевского монастыря, где дотла сгорел храм вместе с чудотворной Казанско-Чимеевской иконой Божией Матери.

«В результате бедствия полностью сгорел деревянный Казанский храм обители, построенный в 1890 году», – цитата из обращения владыки. Он уточняет, что в момент пожара в храме молилась группа паломников из Екатеринбурга и проводились профилактические работы сплит-систем кондиционирования.

«По предварительным данным, в результате короткого замыкания храм стал быстро наполняться едким дымом. Попытки ликвидировать возгорание имеющимися огнетушителями не увенчались успехом, уже через 5 минут храм весь был заполнен дымом и охвачен огнем. Полностью уничтожено убранство храма и церковная утварь. Удалось спасти лишь ковчег со святыми мощами. От огня пострадала чтимая святыня Зауралья – чудотворная Казанская-Чимеевская икона Божией Матери», – говорит Митрополит Курганский и Белозерский.

Свой официальный комментарий глава курганской епархии закончил словами: «Обитель нуждается в вашей молитвенной и материальной поддержке». На сайте епархии указаны реквизиты для пожертвований.

В своем выступлении митрополит не коснулся вопроса об ответственности РПЦ за сгоревший храм. Между тем, федеральный Минкульт в ответе на запрос «Нового Дня» заявил, что сгоревшая церковь является выявленным объектом культурного наследия и менно пользователи ОКН несут ответственность за их надлежащее содержание.

Курган, Чимеево, новый День, служба информации

Курган, Чимеево. Другие новости 05.07.19

В Кургане массовое ДТП, водители не соблюдали дистанцию. / Минкультуры РФ назвало владельца сгоревшей Чимеевской иконы и пригрозило РПЦ. / В Кургане из окна на пятом этаже выпала старушка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»