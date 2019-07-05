Минкультуры РФ назвало владельца сгоревшей Чимеевской иконы и пригрозило РПЦ

Церковь Казанской Божьей Матери, дотла сгоревшая 3 июля в Казанском Чимеевском мужском монастыре, не принадлежит РПЦ. Об этом в пятницу, 5 июля, «Новому Дню» сообщили в Минкульте РФ. Ведомство считает, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Минкульт РФ в ответе на запрос «Нового Дня» заявил, что сгоревшая церковь Казанской Божьей Матери в Чимеево является объектом культурного наследия. В этот список храм был внесен в 2005 году.

«Полномочия по государственной охране и государственному надзору в отношении выявленных объектов культурного наследия (ОКН) исполняют органы государственной охраны объектов культурного наследия субъектов РФ. Минкультуры России не располагает полномочиями в отношении выявленных ОКН. Вместе с тем отмечаем, что, в соответствии со статьей 47.3 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», пользователи выявленных объектов культурного наследия несут ответственность за их надлежащее содержание», – сообщается в ответе министерства.

В ведомстве отмечают, что «что согласно законодательству, лица, виновные в случившемся, в том числе по причине халатного исполнения своих должностных обязанностей, а также юридическое лицо, использовавшее сгоревший выявленный ОКН, должны быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке».

Ответили в Минкульте и на вопрос «Нового Дня» об останках сгоревшей иконы Божьей Матери. «По нашим данным, она является собственностью монастыря и не входит в музейный фонд Российской Федерации», – уточнили чиновники.

5 июля на пепелище в монастыре отправился Курганский митрополит Иосиф. Как сообщала пресс-служба региональной епархии, именно там, как ожидается, владыка сообщит о дальнейшей судьбе чудотворной иконы.

Курган, Чимеево, служба информации

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