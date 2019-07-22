Вместо сгоревшей церкви в Чимеево хотят построить каменный храм

Вместо сгоревшего в курганском Чимеево деревянного храма может быть построен каменный. Об этом сообщается на сайте московского патриархата.

«После постигшего 3 июля 2019 года монастырский Казанский храм бедствия врио губернатора Курганской области Вадим Шумков провел совещание с сообществом предпринимателей региона. Было принято решение организовать фонд по возрождению храма. Подавляющее большинство участников совещания высказалось за то, чтобы новый храм был построен на прежнем месте и был каменным», – говорится в сообщении.

Русская православная церковь разместила на своем сайте реквизиты благотворительного фонда «Чимеевская святыня». Фонд, созданный по инициативе главы Зауралья Вадима Шумкова, займется сбором средств для восстановления церкви в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. В совет фонда вошли известные россияне, родившиеся в Курганской области, – публицист Виктор Потанин, народный художник России Герман Травников, музыкант Максим Фадеев.

Напомним, 3 июля 2019 года во время профилактики сплит-системы, установленной в церкви монастыря, начался пожар. За несколько часов храм Казанской иконы Божьей Матери, построенный в 1890 году, полностью выгорел. Из горящего здания не смогли вынести главную святыню монастыря – Чимеевскую икону Божьей Матери. Изображение сгорело полностью и не подлежит восстановлению. Как сообщал «Новый День», монахи намерены нарисовать новую икону и вживить в нее элементы сгоревшего лика.

Ради чудотворной иконы, которая уже пережила один пожар в Чимеево в 1770 году, монастырь круглогодично посещали паломники. Для размещения верующих там была построена гостиница на 60 мест.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 22.07.19

В губернаторские выборы в Курганской области включились три кандидата. / Курганский избирком одобрил документы кандидата в губернаторы Шумкова. / Губернаторская кампания в Курганской области началась со скандала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»