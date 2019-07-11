Власти Зауралья создают фонд для сбора средств на восстановление сгоревшей церкви

в Курганской области будет зарегистрирован благотворительный фонд «Чимеевская святыня». О его создании региональные власти объявят в четверг, 11 июля.

Как уточнили «Новому Дню» в курганской епархии, РПЦ не участвует в регистрации фонда, но ждет его появления. «Люди спрашивают, куда перечислить деньги на восстановление сгоревшей церкви. Фонд нужен», – сообщили в епархии.

По информации «Нового Дня», вопрос создания благотворительного фонда курирует лично врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. О своей готовности подключиться главе региона подтвердил известный продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев. Ранее музыкант разместил у себя в Инстаграм пост о том, что его крестили в сгоревшей церкви и он готов участвовать в восстановлении храма.

В епархии сообщают, что фонд будет зарегистрирован в самое ближайшее время.

Пожар, в результате которого дотла сгорела церковь в Чимеевском монастыре, произошел 3 июля. Вместе с храмом сгорела и главная реликвия монастыря – чудотворная чимеевская икона Божьей Матери. Как сообщал «Новый День», святыню попробуют восстановить, а если не получится, то будет нарисована новая икона, в которую вживят фрагменты сгоревшего лика.

Курган, Чимеево, служба информации

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