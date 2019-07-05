Вера не горит. Глава Зауралья сделал заявление о дальнейшей судьбе сгоревшей церкви в Чимеево

Деревянная церковь, сгоревшая в Чимеево, будет восстановлена общими усилиями властей, бизнеса и общественности как из Курганской области, так и из соседней с ней регионов. Такой вывод можно сделать из поста главы Зауралья Вадима Шумкова, который он разместил поздно вечером 5 июля на страничке ВКонтакте.

«С юных лет разделял религию и веру, да простят меня служители культа. Чимеевская святыня – это вера. А вера, как известно, не горит, – написал Шумков. – Сегодня собирались со многими известными и уважаемыми земляками. Поддержал решение восстанавливать Чимеевскую святыню сообща. Пригласим к участию и людей из Тюмени и Екатеринбурга, из других регионов, также неравнодушных к случившемуся в Чимеево».

В ближайшее время, по словам врио губернатора, для тех, кто захочет поучаствовать в восстановлении святыни, он выложит информацию о том, как это можно будет сделать.

Напомним, один из знаменитых курганцев – композитор и продюсер Максим Фадеев накануне уже заявил о намерении помочь в восстановлении сгоревшей церкви в Чимеево. Он обратился в своем Instagram к жителям Зауралья с вопросом, сохранились ли у кого-нибудь чертежи деревянного храма.

Сгоревшая 3 июля в селе Чимеево Белозерского района церковь является объектом культурного наследия. Храм числится за управлением охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области. Внутри церкви находилась главная реликвия Казанского Чимеевского мужского монастыря – чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери. Она сильно пострадала во время пожара и, по некоторым данным, не подлежит восстановлению.

Курган, служба информации

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