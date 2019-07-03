В Чимеево могла сгореть главная реликвия: «спасали икону, но не могли разбить стекло»

Пожар в селе Чимеево Белозерского района, где сейчас горит деревянный храм, еще не потушен. Об этом «Новому Дню» рассказала одна из сотрудниц гостиницы Чимеевского мужского монастыря. Собеседница подтвердила, что главная реликвия монастыря – Чимеевская икона Божьей Матери, находилась именно в горящей церкви.

«Сейчас все на улице. Это такое горе. Огонь еще не потушен, кругом пожарные машины. Мы все надеемся, что чудом уцелела Чимеевская икона Божьей Матери. Она находилась именно здесь. Слышала, что ее батюшки пытались спасти. Били стекло, за которым она находилась, но не могли разбить, кругом уже все горело. Не знаем, что с иконой. От церкви останется пепелище. Сильный пожар», – рассказала женщина.

По официальной информации регионального МЧС, к тушению пожара привлечены 15 человек, 8 единиц техники. Эвакуация не потребовалась, люди самостоятельно покинули помещение. Пожар локализован в 14:49.

Как сообщал «Новый День», днем, 3 июля, в селе Чимеево Белозерского района загорелась церковь. Как уточнили в региональном МЧС, причиной ЧП мог стать кондиционер.

Чимеево – один из главных духовных и паломнических центров Урала. Село появилось на карте Зауралья в 1681 году. В 17 веке там была построена церковь в честь царей Константина и Елены. В конце 18 века церковь сгорела. По приданию, на месте пепелища нашли невредимой икону Божьей Матери, которая лишь слегка почернела. В наши дни церковная реликвия – Чимеевская икона Божьей Матери, уже пережившая один пожар, хранилась в церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря.

Курган, служба информации

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