В Чимеевском монастыре разбирают завалы на пепелище, ждут митрополита и просят о помощи

В Казанском Чимеевском мужском монастыре, где 3 июля дотла сгорела церковь с чудотворной иконой Божьей Матери, сегодня приступили к разбору завалов на пепелище. Об этом «Новому Дню» рассказал наместник монастыря отец Петр.

«Мы не будем закрывать монастырь для паломников. Наоборот, нам сейчас очень нужна помощь волонтеров. Будет много работы – разбор, стройка. Мы все силы приложим. Храм уничтожен полностью», – говорит отец Петр.

Следователи и оперативные службы покинули место ЧП уже ночью 4 июля. В том числе, после полуночи на экспертизу было вывезено то, что осталось от главной реликвии Чимеевского монастыря – Чимеевской иконы Божьей Матери.

4 июля рано утром братья монастыря приступили к разбору сгоревшей церкви. Пока среди завалов им удалось найти только напрестольный крест. О судьбе других ценных икон, включая иконы 19 века, информации на данный момент нет.

В монастыре уточняют, что службы не прекратятся, их будут проводить во втором храме. Но не решен вопрос: будет ли отменен фестиваль иконы Казанской Божьей матери, который традиционно проводится в Чимеево 21 июля.

В монастыре уточняют, что решение этого вопроса зависит от митрополита Курганского и Белозерского Иосифа. Сейчас он находится в Москве. Его приезд в монастырь ожидается в пятницу, 5 июля.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 03.07.19

В сгоревшей курганской церкви нашли икону Чимеевской Божьей Матери: реликвия сильно пострадала. / Курганский избирком оценил предвыборную агитацию Шумкова. / Курганская Епархия начнет поиски Чимеевской иконы Божьей Матери в сгоревшей церкви. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»