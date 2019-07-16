Курганский бизнесмен из списка Forbes не даст ни копейки на сгоревшую церковь в Чимеево: «Они нагрешили»

В Зауралье зарегистрирован и начал работу благотворительный фонд, который будет собирать средства на восстановление сгоревшей в Чимеевском монастыре церкви. Исполнительным директором и соучредителем организации под названием «Чимеевская Святыня» стал Василий Горнушкин, известный тем, что руководил работами по строительству Богоявленского храма в Кургане.

Между тем, самый богатый человек Зауралья – депутат областной думы, совладелец мясоперерабатывающего холдинга «Велес» Дмитрий Ильтяков – уже заявил, что не даст ни копейки этому благотворительному фонду.

«Я знаю Василия Горнушкина – он был прорабом на стройке Богоявленского храма. А вот о существовании благотворительного фонда слышу впервые. И участвовать в этом не собираюсь, – сообщил Ильтяков «Новому Дню». – Храм сгорел не просто так. Значит, нагрешили. Коммерцией покрыли все, вот церковь и сгорела. Зачем ее восстанавливать? Лично я не дам на это ни копейки».

Стоит отметить, что ранее Дмитрий Ильтяков жертвовал порядка 40 млн рублей на строительство Богоявленского храма в Кургане. В июле 2019 года бизнесмен вошел в рейтинг Forbes «Власть и деньги» по итогам декларационной кампании. Дмитрий Ильтяков занял 8-е место с доходом в 1644,28 млн рублей.

Официального сайта у новой благотворительной структуры «Чимеевская Святыня» пока нет. Не указаны реквизиты счетов для сбора пожертвований и на сайте курганской епархии.

Напомним, пожар, в результате которого дотла сгорела церковь в Чимеевском монастыре, произошел 3 июля 2019 года. Вместе с храмом сгорела и главная реликвия монастыря – чудотворная чимеевская икона Божьей Матери, ради которой в монастырь приезжали толпы паломников. Как сообщал «Новый День», святыню попробуют восстановить, а если не получится, то будет нарисована новая икона, в которую вживят фрагменты сгоревшего лика.

Курган, служба информации

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