«Поступают пожертвования 100 рублей» – блиц-интервью с главой фонда «Чимеевская святыня»

Глава фонда «Чимеевская святыня» Василий Горнушкин рассказал «Новому Дню» о том, что благотворители успели сделать за первые дни работы «Чимеевской святыни», какие суммы уже поступили на счет и когда в Чимеево будет построен новый храм вместо дотла сгоревшей церкви.

– Вчера у фонда появился сайт с реквизитами для сбора пожертвований. Какую сумму собрали за первый день?

– Денег пока нет. Первыми отреагировали простые люди. Поступают пожертвования по 100-500 рублей от частных лиц. Спасибо всем за это!

– Музыкант Максим Фадеев еще не внес свой вклад? Хотя бы озвучил сумму предполагаемых пожертвований? Он один из первых заявил, что будет восстанавливать сгоревший храм.

– Нет. Пока предметно с ним этот вопрос не обсуждали. Просто не успели еще детально все обсудить. Все происходит очень быстро, в оперативном режиме.

– Где все остальные благотворители?

– Мы готовим официальные письма-обращения от имени фонда всем, кто говорил о своей готовности оказать помощь. Обращение от имени фонда, в том числе, получат предприятия и частные лица. Мы сейчас заняты этой работой.

– Вы уже понимаете, какая примерно сумма нужна, чтобы построить новый храм?

– Нет, об этом говорить пока рано. Есть только эскиз проекта и понимание, что новая церковь будет строиться из кирпича. Стоимость строительства станет понятна в процессе создания и обсчета проекта. Это отдельная, серьезная и ответственная работа.

– Когда она начнется?

– В конце недели будет окончательно готов эскизный проект. И сразу подключаются проектировщики.

– Вы руководили строительством Богоявленского собора в Кургане, имеете опыт. По вашему мнению, сколько времени потребуется на строительство храма в Чимеевском монастыре?

– Возведение основания стен планируем уже в этом году. Окончательная отделка – в 2021 году.

– Вы сказали, что пока есть только «картинка» будущего храма – это точная копия сгоревшего здания 1890 года постройки. И внешне, и по площади?

– Храм будет строиться из кирпича. Его площадь немного изменится. Визуально он будет казаться чуть больше. В остальном – да, точная копия сгоревшей церкви Казанской Божьей Матери.

– Когда начнут поступать средства, вы будете указывать, от кого и сколько поступило?

– Обязательно. На сайте запустим счетчик. Оперативно будет обновляться таблица с данными благотворителей. Если человек или компания не захотят, чтобы эта информация стала публичной, они нас об этом предупредят. Мы тогда назовем только сумму.

– Когда ожидаете основного поступления средств?

– В ближайшее время.

Напомним, 3 июля 2019 года в Чимеевском мужском монастыре дотла сгорела церковь Казанской Божьей Матери. По предварительной версии, пожар начался из-за профилактики сплит-системы, установленной в храме. Работу выполняли подрядчики из Тюмени.

В храме находилась главная святыня монастыря – чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери. Ради этой реликвии в Чимеево со всей страны съезжались паломники. Православные считают, что именно эта икона горела в пожаре, когда в Чимеево в 1770 году также сгорел храм. Два столетия назад икона уцелела, нынешний пожар не пережила. Как сообщал «Новый День», лик планируют восстановить. Точнее, вживить уцелевшие элементы во вновь написанную икону.

Курган, служба информации

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