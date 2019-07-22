Опубликована версия нового храма в Чимеево, который построят на пепелище

У благотворительного фонда «Чимеевская святыня» появился официальный сайт. Благотворители уже опубликовали эскиз проекта строительства нового храма и указали реквизиты для сбора средств.

Вся информация о работе благотворительного фонда по восстановлению Казанского Чимеевского мужского монастыря теперь будет размещаться на официальном сайте благотворительной организации. Отчеты о суммах собранных пожертвований нужно искать здесь chimeevo45.ru.

Как сообщал «Новый День», фонд создан по инициативе врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова и был зарегистрирован 12 июля 2019 года. «Объединиться и действовать всем миром, как строились храмы исстари, вместе восстановить наше историческое наследие», – прокомментировал появление фонда Вадим Шумков.

Уже принято решение, что все пожертвования будут направлены на восстановление сгоревшего деревянного храма и утраченной в огне главной реликвии монастыря – чудотворной иконы Божьей Матери. «В целях исторического наследия, храм планируется возвести в оригинальном размере», – сообщают представители фонда. Как уточнял «Новый День» со ссылкой на РПЦ, на этот раз церковь будет построена из камня.

Что касается восстановления иконы, то ее планируют отправить для реставрации в Сергиево-Троицкую лавру, уточнили в фонде. Напомним, святыня сгорела полностью и не подлежит восстановлению. Принято решение создать новую иону и вживить в нее частицы сгоревшего лика.

Пожар в церкви Казанской Божьей Материв в Чимеевском мужском монастыре произошел 3 июля 2019 года. Здание 1890 года постройки выгорело полностью. Не смогли паломники и братья монастыря спасти и чудотворную чимеевскую икону.

Курган, служба информации

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