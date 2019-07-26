Фонд «Чимеевская святыня» получил первые деньги от благотворителей

На сайте курганского благотворительного фонда «Чимеевская икона», созданного для восстановления сгоревшего храма в мужском монастыре, заработал «счетчик» собранных средств.

По данным за 26 июля на восстановление сгоревшего храма в Чимеевском монастыре собрано 41 тыс. 195 рублей.

Сбор пожертвований активно ведется с 22 июля – с момента, как у фонда «Чимеевская святыня» появился официальный сайт. Как сообщал в интервью «Новому Дню» глава фонда Василий Горнушкин, первыми откликнулись простые люди, которые начали перечислять на указанные реквизиты по 100-500 рублей.

Основными благотворителями, как считает Василий Горнушкин, станут предприятия Курганской области, которым, по его словам, сейчас отправляются официальные письма-обращения с просьбой присоединиться к благотворительной акции. Также о своей готовности оплатить строительные работы дважды публично заявлял музыкант и продюсер Максим Фадеев.

На сегодняшний момент не известна общая стоимость строительства нового храмам на месте пепелища. Она станет понятна в процессе обсчета проекта, но пока есть только эскиз будущего строения. Достоверно известно лишь, что новостройка будет из кирпича и станет точной копией сгоревшего деревянного храма Казанской Божьей Матери.

3 июля 2019 года в Чимеевском мужском монастыре за несколько часов дотла сгорела церковь Казанской Божьей Матери. В храме находилась главная святыня монастыря – чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери. Ради этой реликвии в Чимеево со всей страны съезжались паломники.

Курган, служба информации

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