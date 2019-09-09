«Сгоревшие храм и икона – строгое наказание» – интервью с митрополитом Курганским и Белозерским Даниилом

Глава курганской епархии, митрополит Даниил дал блиц-интервью «Новому Дню». Он рассказал о сгоревшем храме, наказании для настоятеля Чимеевского монастыря, новых правилах отпевания покойных, кадровых перестановках и перезагрузке отношений с журналистами.

– Курганская епархия попала летом в федеральную повестку из-за пожара в храме Чимеевского монастыря. Вы следили за историей?

– Да, я, конечно же, слышал об этом трагическом событии и приложу все силы, чтобы храм был восстановлен.

– Многие в Зауралье категорически против восстановления дотла сгоревшей церкви. Некоторые считают, что сами священнослужители нагрешили и навлекли тем самым на храм беду. Что вы скажете противникам будущей стройки?

– Люди имеют право высказывать то, что считают нужным. Но для верующего человека очевидно, что храм, в котором совершалась Божественная литургия, где тысячи людей обращались с молитвами к Господу и Его Пречистой Матери, должен быть возрожден.

– Вы присоединитесь к работе благотворительного фонда «Чимеевская святыня», готовы войти в попечительский совета?

– Если предложение о вступлении в попечительский совет фонда мне поступит, я его с радостью приму.

– Как лично вы относитесь к тому, что в Чимеево в огне по халатности и неосторожности сгорела икона Божьей Матери. Загорелась сплитсистема, во время пожара не могли найти ключи, чтобы достать икону.

– Этот факт лишь усугубляет скорбь. В Архангельской епархии при реставрации и ремонте храмов мы особое внимание уделяли пожарной безопасности. Активно займемся этим и на Курганской земле.

– Допускаете возможность, что настоятель Чимеевского монастыря должен быть наказан или даже смещен?

– Сгоревший храм и утраченная чудотворная икона – само по себе самое строгое наказание от Бога. Делать какие-то иные выводы преждевременно. Я должен посетить все храмы и монастыри епархии, познакомиться со своими священнослужителями и прихожанами. Все монастыри и храмы моей епархии обещаю посетить в ближайшее время.

– Ваш предшественник – митрополит Иосиф – перед самым вашим приездом запретил священнослужителям отпевать покойных в ритуальных залах. Некоторые священники назвали это мракобесием.

– Я считаю, что мы не должны забывать про богословский и литургический смысл чина отпевания. Это не магическое действо, призванное каким-то образом облегчить посмертную участь усопшего, а часть погребального обряда христианской общины, которая провожает в Горний мир своего единоверца. Отпевание можно совершать в любом месте, но сама атмосфера храма располагает к более глубокой и сердечной молитве за усопшего.

Что касается принятого решения, то полагаю, что мы еще раз соберемся со священниками, обсудим ситуацию и уже после этого сделаем окончательные выводы.

– Как вы относитесь к переводу из богатой Архангельской области в «депрессивную» Курганскую область? Вы считаете это понижением?

– В церкви нет понятия: повышение-понижение. Для меня есть лишь один критерий: следование воле Божией, без которой, по слову Евангелия, и волос с нашей головы не упадет.

Господь решил, что мне сейчас нужно быть здесь – на Курганской земле. Друзья меня в шутку называют «заслуженным пограничником». На восточной и северной границах нашей страны я служил 18 лет, теперь пришла очередь южной границы. Сердечно прошу молитв своей новой паствы.

-Вас называют «самым открытым митрополитом». Курганская епархия всегда жила закрытой жизнью. Готовы исправить сложившуюся практику? И надо ли это исправлять?

– Последние девять лет все мои силы были посвящены Русскому Северу и с церковной жизнью Зауралья я знаком мало. Но, как говорится, все впереди. Я готов к встречам в любых аудиториях, готов всегда давать интервью СМИ.

Любую, даже самую сложную конфликтную ситуацию можно разрешить путем доверительного диалога. Но и к намеренной клевете в мой адрес, и к распространению слухов я отношусь спокойно. Это путь христианский. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!» (Лк. 6:26).

– Кто-то из священнослужителей переедет с вами в Курганскую область?

– Со мной согласились приехать три священника и один диакон, и еще несколько помощников-мирян. Опираться в своем служении я намерен на местных священнослужителей. Так было и на Сахалине, и в Архангельске.

Курган. Другие новости 09.09.19

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