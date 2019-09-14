Новый глава курганской епархии вышел в соцсети

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, приступивший к своим обязанностям в начале сентября, возобновил работу социальных сетей курганской епархии. На сайте епархии размещена ссылка на паблик «ВКонтакте».

«Самое интересное и актуальное из жизни РПЦ в Зауралье будет отражено в ленте новостей группы. Каждый желающий имеет возможность задать волнующие его вопросы, предложить тему для обсуждения», – уточняет митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

На сегодняшний момент у паблика 203 подписчика. И за несколько дней появилось девять новых постов, включая ссылку на первое интервью владыки, которое он дал «Новому Дню» сразу по приезду в Курган.

В субботу, 14 сентября, как сообщал «Новый День», митрополит Даниил совершил свою первую рабочую поезду – отслужил службу в Чимеевском мужском монастыре. С Чимеево глава курганской епархии начал не случайно: в июле в монастыре дотла сгорел деревянный храм и полностью выгорела чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери.

Святыня сейчас восстанавливается. Был нарисован новый лик, в который вживили останки сгоревшей иконы. В подмосковной мастерской «Софрино» работают над серебряной ризой для иконы, в которую пришлось вложить более 2 млн рублей. На месте пепелища также будет построен новый кирпичный храм – точная копия утраченного строения. Сумма затрат составит около 32 млн рублей.

Напомним, митрополит Курганский и Белозерский Даниил стал главой курганской епархии по решению Синода РПЦ, которое было принято в конце августа 2019 года.

Курган, служба информации

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