Названа стоимость строительства нового храма в Чимеево

Курганский благотворительный фонд «Чимеевская святыня» получил расчеты, связанные со строительством нового храма в Чимеевском мужском монастыре на месте пепелища.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель фонда «Чимеевская святыня» Василий Горнушкин, общая стоимость проекта составит порядка 31 млн рублей. Локальная смета подготовлена на сумму 20,8 млн рублей (включая средства на оплату труда). Плюс примерно 10,2 млн рублей – затраты на строительные материалы. И это пока приблизительные объемы и стоимость стройматералов.

Подрядчик строительства уже определен. Это воронежская компания «Аркада», которая строила в Кургане Богоявленский храм.

Как сообщал «Новый День», благотворители, готовые пожертвовать средства на восстановление сгоревшего храма в Чимеево, ждали, когда будет озвучена сметная стоимость работ. В их числе и известный музыкант Максим Фадеев. Уроженец Зауралья, а ныне москвич, сообщал в своем аккаунте в Инстаграм, что его крестили в сгоревшей церкви и он сделает все, чтобы ее восстановить.

На данный момент в фонд «Чимеевская святыня» поступило пожертвований на сумму 4,2 млн рублей. Проект будущей церкви разрабатывали специалисты храмостроения из Воронежа. Новый храм будет строиться из кирпича. Часть работы выполнили курганцы: геологические и геодезические изыскания провела компания «Стройпроектизыскания». Причем эту работу земляки выполнили бесплатно.

Напомним, 3 июля 2019 года в Чимеевском мужском монастыре за несколько часов дотла сгорела деревянная церковь Казанской Божьей Матери. По предварительной версии, пожар начался из-за профилактики сплит-системы, установленной в храме. Работу выполняли подрядчики из Тюмени. В храме находилась главная святыня монастыря – чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери. Ради этой реликвии в Чимеево со всей страны съезжались паломники.

Курган, служба информации

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