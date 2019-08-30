Синод РПЦ объявил об отставке курганского митрополита Иосифа и назвал имя его преемника

В пятницу, 30 августа, Синод Русской Православной Церкви (РПЦ) объявил о смене митрополита Курганского и Белозерского Иосифа. Также в РПЦ назвали имя нового митрополита Зауралья.

«Курганским и Белозерским митрополитом решено быть митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Даниилу», – сообщается на официальном сайте РПЦ.

В свою очередь теперь уже экс-митрополит Курганский и Белозерский Иосиф, по решению Синода, сменит на посту митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия, который подал прошение «о почислении его напокой в связи с достижением 75-летия».

Новому митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу (в миру – Доровских) 59 лет, родился в Воронеже, обучался в Одесской духовной семинарии. Затем – учеба в Московской духовной академии, кандидат богословия. Дата пострига – 2001 год. Прошел путь от иеродиакона до главы Архангельской митрополии, которую возглавил решением Священного Синода в декабре 2010 года.

Что касается митрополита Иосифа, то он уезжает в Ульяновскую область, в границах которой образована Симбирская митрополия. Регион славится наличием Жадовского мужского монастыря, которому почти 300 лет (основан в 1714 году).

Смене власти в курганской епархии предшествовал пожар в Чимеевском мужском монастыре, где дотла сгорел древний деревянный храм. Также в огне погибла главная святыня монастыря – Чимеевская икона Божьей Матери, ради которой в Курганскую область круглогодично приезжали паломники. Причиной пожара стали кондиционеры, установленные в церкви.

Накануне курганская епархия подверглась резкой критике из-за введения в регионе новых правил отпевания покойных. По решению митрополита Курганского и Белозерского Иосифа отпевание покойных отныне запрещено в ритуальных залах. Сделать это можно только в стенах храмов и церквей. Как сообщал «Новый День», Тюменский епископ Евтихий Курочкин назвал решение курганских коллег «свежайшим мракобесием».

Курган, служба информации

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