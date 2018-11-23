Тюменский епископ, отказавшийся голосовать за Путина, жестко раскритиковал богатых священников

Бывший викарий патриарха Алексия II, настоятель Богоявленского собора в Ишиме Евтихий Курочкин высказался по поводу священнослужителей, которые на фоне обнищания паствы демонстрируют собственную финансовую состоятельность. Он назвал таких священников «наглыми, жадными, ненасытными в похотях».

«Всем моим собратиям архиереям скажу. Всё, демонстрирующее ваше богатство: машины, покои, порфирные облачения и прочие атрибуты, которые так нагло переписаны из чёрного в белое – при вашем антихристовом приспешенствовании – это орудия убиения Церкви нашей и Веры нашей! Нет больше мочи об этом молчать! Кричать начал и не замолчу! Будучи свидетелем множества отвращённых от веры Христовой, а именно веры нищелюбивого образа жизни, благодаря вашей наглости, жадности и ненасытности в похотях – говорю вам, что не зависимо от ваших самомнений, – делами вашими, – вы слуги антихриста», – написал епископ Курочкин на своей страничке ВКонтакте (орфография и пунктуация автора сохранены).

У поста несколько сотен лайков, под ним слова поддержки от мирян. «Поклон батюшке! Спаси и сохрани Господи! Побольше бы таких священников», «Слава Христу, который положил на сердце вам попрать мерзкую боязливость и сказать таки слово ПРАВДЫ в защиту Его Церкви», – пишут пользователи.

Епископ Евтихий является настоятелем патриаршего подворья при Богоявленском соборе города Ишима с 2012 года. С 2007 года по 2012 год он был викарием патриарха (получил звание при Алексии II). В 2010 году патриарх Кирилл наградил епископа Евтихия орденом преподобного Сергия Радонежского II степени. Глава РПЦ отметил вклад Евтихия в объединение Русской православной церкви за рубежом с Московским патриархатом.

В 2018 году, перед президентскими выборами, епископ Евтихий на своей странице «ВКонтакте» обвинил президента Владимира Путина в кощунных высказываниях и заявил в интервью проекту «Сибирь.Реалии», что не будет голосовать на выборах главы государства.

Тюмень, служба информации

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