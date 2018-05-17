Свердловскстат: каждый десятый на Среднем Урале живет за чертой бедности

Каждый десятый житель Свердловской области находится за чертой бедности. И за последний год ситуация в регионе ухудшилась, тогда как в целом по России уровень бедности снизился.

Такие данные сегодня опубликовал Свердловскстат. В 2017 году, по предварительным данным, в регионе проживает 440,5 тысяч человек, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума. Это 10,2 % от всего населения. Напомним, прожиточный минимум в Свердловской области на IV квартал 2017 года составил 10 тысяч 31 рубль в месяц, для трудоспособного населения – 10 708 рублей.

В 2016 году до прожиточного минимума не дотягивали доходы 436 тысяч уральцев (10,1 %). А в 2015 году ниже этой планки доходы были у 9,7 % населения или 419,2 тысячи человек.

Накануне о доходах россиян отчитался Росстат. Оказалось, что в целом по стране ситуация слегка улучшилась – в прошлом году за чертой бедности оказались 19,3 млн человек (13,2 %) против 19,5 млн человек (13,3 %) в 2016 году.

Впрочем, эти цифры не полностью отражают реальность. Так, жители Екатеринбурга ранее в ходе опроса портала «Зарплата.ру» определили для себя порог бедности. Малоимущими считаются те, чей ежемесячный доход на одного члена семьи составляет менее 20 508 рублей. Но даже те, чьи зарплаты, по данным Свердловскстата, оказываются выше средней по региону, в реальности обладают куда более скромными доходами.

По официальной статистике, средняя зарплата врача – 66 тысяч 918 рублей, младшего медперсонала – 31 тысячи 542 рублей. На деле врач в больнице одного из крупных муниципалитетов со стажем более 20 лет получает среднюю зарплату 24 тысячи. Педагог начальных классов в Полевском со стажем работы более 20 лет зарабатывает 17-20 тысяч в месяц. Свердловскстат же определил среднюю зарплату школьных педагогов в 33 тысячи 609 рублей.

Екатеринбург, служба информации

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