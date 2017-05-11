В Екатеринбурге доход менее 20 тысяч рублей считается бедностью

Публикации за 11.05.17

Жители Екатеринбурга определили для себя порог бедности. Малоимущими считаются те, чей ежемесячный доход на одного члена семьи составляет менее 20 508 рублей. Такие данные по результатам опроса более 500 горожан приводит сайт Зарплата.ру.

Стоит отметить, что для остальных жителей России, за исключением москвичей, границей бедности является доход менее 18312 рублей. Для жителей Москвы и Московского округа эта цифра выше всех: они относят к беднякам тех, чей доход составляет менее 23787 рублей на человека.

На сайте также приводятся результаты опроса, как екатеринбуржцы оценили свое материальное положение. Как выяснилось, 22% горожан могут без проблем позволить себе покупку еды, одежды, бытовой техники. 33% опрошенных ответили, что испытывают трудности при покупке одежды и техники. 39% участников опроса сообщили, что им хватает на продукты, а покупка одежды затруднительна. 6% ответивших на сайте горожан выбрали вариант «не хватает денег даже на продукты».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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