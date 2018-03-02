Статистика VS жизнь: получающие официально по 40-60 тысяч бюджетники вынуждены бедствовать в кредит

Средние по области зарплаты, названные накануне Свердловскстатом, повергли в шок учителей, врачей и воспитателей. Никто из них в жизни не видел ни 35, ни тем более 65 тысяч рублей в месяц за свой труд. «Новый День» поговорил с людьми из глубинки, чтобы узнать – как они выживают на реальные зарплаты в 10-30 тысяч рублей и что думают про статистику.

Сразу сделаем оговорку: все герои нашего материала – реальные бюджетники, которые отработали в социальной сфере или сфере обслуживания населения не один год, а кто-то и не одно десятилетие. Но никто из наших собеседников не отважился выступить в СМИ, назвав свои реальные имена и должности – боятся, что будут раскрыты начальством и уволены. Большинство героев живут в небольших городах, где найти работу крайне сложно. Учителя, воспитатели, врачи держатся даже за копеечный, но адски тяжелый труд. Иначе их семьи окажутся за чертой бедности. Хотя кажется, что они уже стоят у этой самой черты.

Итак, напомним данные Свердловскстата. По официальной статистике, средняя зарплата школьных педагогов в области – 33 тысячи 609 рублей, воспитателя в детском саду – 30 тысяч 133 рубля, преподавателя вуза – 66 тысяч 840 рублей. Средняя зарплата артиста государственного или муниципального театра – 39 тысяч 222 рубля. Врача – 66 тысяч 918 рублей, младшего медперсонала – 31 тысячи 542 рублей.

Перейдем к реальным историям.

Врач в больнице одного из крупных муниципалитетов, стаж более 20 лет, средняя зарплата – 24 тысячи

«Оклад у врача 14 тысяч, еще 4 тысячи – надбавка за высшую категорию, около 6 тысяч стимулирующих выплат, если начальство расщедрится. Все. Откуда берутся средние по области 66 тысяч? Ну, считайте. У главврача зарплата более 140 тысяч рублей в месяц, у замов столько же. Средняя по больнице – 66 тысяч.

На что мы выживаем? А нам чуть ли не прямым текстом говорят, что кто живет с родителями – пусть родители содержат, кто с мужьями/женами – тех пусть супруги кормят. Но в основном работают сегодня пенсионеры, без пенсии не выжить. И молодежь без опыта. Как только опыт нарабатывают – уходят в коммерческие структуры, на более оплачиваемые места. Половина врачей живут в кредит. Я только что закрыла платежи, открытые еще в 2009 году, когда у меня было две работы.

Как можно заработать дополнительно в больнице? Кто работает в отделениях, берут дежурства где только могут. «Подзаработать» можно за дежурство в ночное время – двойная оплата. В поликлиниках за выполнение плана – до 100% премия. А планов много: за посещение, за заполнение документации, за лечение, за выздоровление… Но 66 тысяч не получить никак», – уверяет собеседница «Нового Дня».

Другие врачи, с которыми нам удалось поговорить (Екатеринбург, Артемовский) подтверждают слова коллеги. «Чистыми» на руки мало кто получает более 30 тысяч рублей со всеми надбавками. И это при условии гигантского стажа. Молодежь может рассчитывать на 20-25. Поэтому большинство молодых работает параллельно в комиссиях при военкоматах, в комиссиях по инвалидности и, конечно, в частных клиниках.

«А еще спросите кто моет пол в больницах? Думаете, уборщицы? Нет. Врачи и медсестры делят между собой ставки, чтобы хоть так получить еще 2-3 тысячи к зарплате. Еще все бегают по знакомым, ставят уколы, капельницы за 200-500 рублей. Копейки? Но за месяц может набежать прилично по нашим понятиям», – говорят медики.

Педагог начальных классов в Полевском, стаж работы более 20 лет, – средняя зарплата 17-20 тысяч

«Конечно, никто не получает 33 тысячи, никто даже 30 не получает. По Полевскому средняя зарплата учителей начальных классов – 17-20 тысяч рублей. У тех, кто преподает в средней школе, – 23 тысячи, но это с классным руководством. Все учителя жалуются, что зарплаты в последние месяцы упали, а не выросли. Потому что изменилась система начисления стимулирующих выплат (стимулирующие выплаты насчитываются по сумме баллов, заработанной учителем, – прим. НД). Раньше один балл стоил 200 рублей, а сейчас это всего 70 рублей.

Как живем? Считайте. Коммунальный платеж в Полевском для семьи из четырех человек составляет примерно 6 тысяч рублей в месяц. Если ты зарабатываешь 20 тысяч, то на жизнь тебе остается 14. Каждый второй учитель берет кредит в организациях типа «Деньги быстро» с бешеными процентами. И вся жизнь превращается в бесконечную кредитную историю. Один заем погашается, второй берется, или первый заем погашается вторым и так далее», – рассказывает учитель из Полевского.

У педагогов в Екатеринбурге жизнь чуть лучше. Средняя по городу зарплата у преподавателей (по их словам) – 27-30 тысяч рублей. Но, как и везде, за один месяц можно получить 20, другой – 30 тысяч. Как считаются стимулирующие выплаты – логики нет, говорят педагоги.

«Когда и за что нам платят, посчитать сложно. Месяц много, месяц – голый оклад. Планировать свои расходы крайне сложно», – говорят учителя.

Кроме того, многие школы обязывают набирать в штат психологов и логопедов, иных педагогов дополнительного образования. Но ставок на это не выделяют. И зарплату «штатной единице» платят из стимулирующих частей остальных сотрудников. Сами педагоги допобразования получают совсем копейки. Например, по словам преподавателя музыки из Екатеринбурга, за ставку в гимназии она получает 8 тысяч рублей.

Воспитатель детского сада в Березовском – средняя зарплата 20 тысяч

«У нас в садике воспитатели получают 20-25 тысяч, младшие воспитатели – 11-15 тысяч, но до «высшей планки» – 25 и 15 тысяч – дотягивает кто-то редко. Самое смешное, конечно, что в садике тоже сейчас стимулирующие выплаты. Получается, что формально зарплата (читай, оклад) растет, а фактически получаемая на руки сумма падает.

Я воспитателем работаю давно, у меня уже стаж и пенсия. Большинство в садике – такие же женщины за 50-55 лет. Из молодых есть пара девочек, они живут за счет мужей. На их 11-15 тысяч не выжить. Уборщица, охранник, медсестра в садике получают тоже 10-15.

Новых людей приходит мало. Еще лет 5 назад шли девочки, которые хотели, чтоб их детям дали место в садике. А сегодня с трех лет и так почти везде берут. И условия приема в садик изменились. Сейчас даже младший воспитатель должен иметь средне-специальное образование плюс за свой счет пройти курсы повышения классификации именно на педагога дошкольного образования. И когда эти курсы окупятся с зарплатой 10-15 тысяч? Да и зачем? Проще встать на кассе в «Монетке», чем бегать вытирать носы 25 маленьким чужим детям», – говорит воспитатель.

Воспитатель в «престижном» детсаду Екатеринбурга рассказала, что получает 25 тысяч. Но это – 14 лет педагогического стажа и повышенный разряд. «В муниципальных садах коллеги до 20 тысяч редко дотягивают», – говорит собеседница.

«Средний по области» артист – зарплата 20-25 тысяч

«Новый День» поговорил с пятью актерами разных театров Екатеринбурга и Каменска-Уральского (муниципальных и областных). По словам артистов, они не знают никого, кто получал бы в театре 40 тысяч рублей в месяц – будь то заслуженный артист или нет.

«У актеров зарплата складывается из оклада плюс число выходов на сцену. Чисто теоретически, если пахать как лошадь и если у тебя есть всякие надбавки за стаж, звание заслуженного и так далее, то можно сделать 40 тысяч в месяц. Но в реале таких зарплат не получает никто. Думаете, почему все так любят новогодние кампании? Не только потому, что нравится в костюме пенька и зайчика прыгать по три сказки в день. А как раз потому, что получается много выходов, соответственно, большая зарплата. Может, и 40 тысяч. Но это раз в год. А средняя по театру – 20-23 тысячи, если работать каждый день», – рассказал один из артистов муниципального театра Екатеринбурга.

Актеры театра Каменска-Уральского подтвердили, что 40 тысяч – какие-то космические для театралов зарплаты.

«Может, в Оперном театре в Екатеринбурге столько получают. И то не все, а в среднем. Когда солисту платят 100 тысяч, а артисту хора – 10. Но в драматических театрах нет таких зарплат», – говорят артисты.

Как выживаете? На этот вопрос большинство артистов отвечают, что в принципе непривередливы. Но подрабатывает почти каждый. Кто-то ведет корпоративы, кто-то – детские праздники, кто-то (помоложе) не гнушается надеть костюм промоутера и выйти на улицу.

«Но много на подработках не сделать. Во всех театрах занятость полная – утром репетиция, днем репетиция, вечером спектакль», – поясняют артисты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.03.18

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