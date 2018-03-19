Статистика: чиновники Свердловской области получают меньше врачей – 46,5 тысячи в месяц

В Свердловской области среднестатистический госслужащий получает 46 545 рублей в месяц, – посчитали в Свердловскстате. Самые богатые чиновники в законодательной власти – тут средние зарплаты составляют 69 026 рублей. В исполнительной власти и органах местного самоуправления чиновники получают «скромные» 43 626 рублей – это, по версии статистики, даже меньше, чем средняя зарплата врача.

Свердловскстат только сейчас опубликовал данные за 2017 год по средним зарплатам сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления по Свердловской области. В среднем доходы у этой категории служащих выросли всего на 0,6% и составили на конец декабря 46 545 тысячи рублей. В органах законодательной власти зарабатывают больше всего – 69 026 тысячи рублей. В исполнительной власти и на местах – в среднем по 43626 рублей, причем «федералы» получают в среднем 44 502, а «областники» – 48 519 рублей. Сотрудники судебной власти и прокуратуры получают в среднем 62 968 рубля.

Отметим, что по версии Свердловскстата, большинство областных и федеральных чиновников, а также судьи и прокуроры, получают даже меньше, чем врачи. Ранее были опубликованы спорные данные статистики, согласно которым средняя зарплата доктора в регионе составляет 66 тысяч 918 рублей. При этом сами врачи, которых опросил «Новый День», уверяют: таких денег они никогда не видели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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