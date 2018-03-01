Вы не знали? Учитель – 33609, артист – 39222, врач – 66918 – средние зарплаты бюджетников по версии Свердловскстата

Свердловскстат озвучил среднюю заработную плату работников образования, здравоохранения, науки и культуры за январь 2018 года в Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самая выгодная должность из указанных в материалах статистики – это директор учреждения здравоохранения. Руководители медучреждений, согласно исследованию, зарабатывают в среднем 122 тысячи 849 рублей. Следом за ними идут руководители научных учреждений – 121 тысяча 886 рублей. Практически в два раза меньше зарабатывают директора учебных и культурных заведений: 58 тысяч 870 и 61 тысяча 915 рублей соответственно.

Труд школьных педагогов в области, по статистике, оценивается в среднем в 33 тысячи 609 рублей, воспитателя в детском саду – 30 тысяч 133 рубля, преподавателя вуза – 66 тысяч 840 рублей. Научный сотрудник, к примеру, академии наук может рассчитывать на 63 тысячи 744 рубля.

Средняя зарплата артиста государственного или муниципального театра – 39 тысяч 222 рубля. Гораздо дешевле «стоит» научный сотрудник, работающий в учреждении культуры: 29 тысяч 169 рублей.

Средняя зарплата врача, по официальным данным, в регионе достигла 66 тысяч 918 рублей, младшего медперсонала – 31 тысячи 542 рублей.

Добавим, что сами бюджетники зачастую опровергают официальные данные, утверждая, что их доходы в несколько раз ниже. Ранее в пресс-службе Общероссийского народного фронта сообщили, только 8% опрошенных зарабатывают не менее 50 тысяч рублей – сумму, объявленную Росстатом средней зарплатой врачей по стране. Об этом свидетельствуют данные опроса медработников, который был проведен в декабре 2017 года ОНФ и Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье». «Не признаются» в высоких зарплатах и школьные учителя, и преподаватели вузов.

Екатеринбург, служба информации

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